Виляреал отново наказа Валенсия

Отборът на Вилереал тържествува за втори пореден път в регионалното дерби срещу тима на Валенсия, след като спечели с 2:1 у дома в мач от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. Това бе и пети пореден мач (три победи, две равенства) между съперниците, в който "жълтата подводница" не губи, докато "прилепите" взеха дербито за последно през сезон 2023/204 след 3:1 у дома.

Така Виляреал си върна еднолично третото място с три точки аванс пред Атлетико Мадрид и цели девет спрямо петия Бетис.

Валенсия от своя страна продължава да гравитира в долната част на таблицата и има само два пункта аванс пред първия под чертата Майорка.

В мача бяха отсъдени две дузпи - по една и за двата тима - но в крайна сметка "жълтата подводница" се оказа по-ефективният тим и заслужено прибра трите точки.

Първата дузпа в мача бе отсъдена в средата на първата част и усмихна „прилепите“. Ларджи Рамазани реализира за валенсианци в 25-ата минута от бялата точка, посочена от небезизвестния съдия Хесус Хил Мансано. Причината за наказателния удар бе закъснял шпагат на грузинеца Жорж Микаутадзе.



Вместо да се отчая, „жълтата подводница“ веднага намери отговор. Санти Комесаня вкара от упор за 1:1. Преди завършващият му удар да стане голов Пап Гай центрира за Айосе Перес, който не нанесе никак добър изстрел с глава, но топката се озова в Комесаня.

Дълбоко в продължението Виляреал успя да обърне до 2:1. Пап Гай реализира от 11-те метра срещу Столе Дмитриевски в шестата минута на добавеното време преди почивката. Именно това изпълнение на халфа донесе и победата на домакините, въпреки че Микаутадзе в деветата минута на продължението и Арно Данжума през втората част изпуснаха 100-процентови възможности за „жълтите“.



В предпоследната 89-а минута Умар Садик можеше да спечели собственоръчно точката за своите, но Луиз Жуниор прати изстрела му в корнер.