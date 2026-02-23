Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал отново наказа Валенсия

Виляреал отново наказа Валенсия

  • 23 фев 2026 | 00:50
  • 265
  • 0

Отборът на Вилереал тържествува за втори пореден път в регионалното дерби срещу тима на Валенсия, след като спечели с 2:1 у дома в мач от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. Това бе и пети пореден мач (три победи, две равенства) между съперниците, в който "жълтата подводница" не губи, докато "прилепите" взеха дербито за последно през сезон 2023/204 след 3:1 у дома.

Така Виляреал си върна еднолично третото място с три точки аванс пред Атлетико Мадрид и цели девет спрямо петия Бетис.

Валенсия от своя страна продължава да гравитира в долната част на таблицата и има само два пункта аванс пред първия под чертата Майорка.

В мача бяха отсъдени две дузпи - по една и за двата тима - но в крайна сметка "жълтата подводница" се оказа по-ефективният тим и заслужено прибра трите точки.

Първата дузпа в мача бе отсъдена в средата на първата част и усмихна „прилепите“. Ларджи Рамазани реализира за валенсианци в 25-ата минута от бялата точка, посочена от небезизвестния съдия Хесус Хил Мансано. Причината за наказателния удар бе закъснял шпагат на грузинеца Жорж Микаутадзе.

Вместо да се отчая, „жълтата подводница“ веднага намери отговор. Санти Комесаня вкара от упор за 1:1. Преди завършващият му удар да стане голов Пап Гай центрира за Айосе Перес, който не нанесе никак добър изстрел с глава, но топката се озова в Комесаня.

Дълбоко в продължението Виляреал успя да обърне до 2:1. Пап Гай реализира от 11-те метра срещу Столе Дмитриевски в шестата минута на добавеното време преди почивката. Именно това изпълнение на халфа донесе и победата на домакините, въпреки че Микаутадзе в деветата минута на продължението и Арно Данжума през втората част изпуснаха 100-процентови възможности за „жълтите“.

В предпоследната 89-а минута Умар Садик можеше да спечели собственоръчно точката за своите, но Луиз Жуниор прати изстрела му в корнер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шеф на Наполи: Незачетеният гол е срамота, това не е футбол

Шеф на Наполи: Незачетеният гол е срамота, това не е футбол

  • 22 фев 2026 | 21:40
  • 1692
  • 1
38-годишният Яго Аспас докара Селта на позиция за евротурнирите

38-годишният Яго Аспас докара Селта на позиция за евротурнирите

  • 22 фев 2026 | 21:36
  • 1286
  • 1
Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

  • 22 фев 2026 | 21:08
  • 4460
  • 8
Парма и ВАР сложиха край на впечатляващата серия на Милан и на надеждите му за титла

Парма и ВАР сложиха край на впечатляващата серия на Милан и на надеждите му за титла

  • 22 фев 2026 | 21:06
  • 13380
  • 37
Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 1695
  • 0
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 23121
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 155884
  • 878
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 42386
  • 42
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 13195
  • 49
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 23121
  • 50
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 5325
  • 0
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 29164
  • 67