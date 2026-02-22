Севиля пак не очарова, но някак стигна до трите точки

Популярни
  • 22 фев 2026 | 17:13
Страдащият в последно време тим на Севиля постигна едва втората си победа в последните десет мача, след като надви Хетафе с 1:0 като гост. Това беше среща от 25-ия кръг на Ла Лига, след който двата отбора се изравниха по точки. Джибрил Соу реализира гола в 64-тата минута.

Независимо че спечелиха, гостите отново не впечатлиха с нищо и като цяло столичани бяха по-активни. На всичко отгоре Севиля игра с човек повече още от 26-ата минута, когато капитанът на Хетафе Джене получи директен червен картон за опасно нарушение срещу Суасо.

Това беше първият двубой за Севиля без наставника им Матиас Алмейда на пейката, тъй като той изтърпява наказание от 7 мача.

В следващия кръг Хетафе ще гостува на Реал Мадрид (2 март), а севилци ги очаква градско дерби с Бетис (1 март).

