  • 22 фев 2026 | 15:27
  • 1276
  • 1
Олимпиец даде всичко от себе си, но се размина с ласките на руска красавица

Руският ски-бегач Савелий Коростельов се размина с медалите на приключващите днес Зимни олимпийски игри в Милано - Кортина, но изпусна и още една потенциална награда. В навечерието на предпоследното състезание от програмата на Игрите в ски-бягането - масовия старт на 50 км при мъжете, руската порнозвезда Мери Рок мотивира допълнително сънародника си с обещанието, че ще му предложи 16-часов секс маратон, ако той успее да се пребори за отличие.

Е, Коростельов нямаше успех, тъй като остана много близо до медалите, но така и не съумя да развали доминацията на норвежците, които превзеха почетната стълбичка, начело с шампиона Йоханес Клаебо. Роденият в Перм 22-годишен руснак все пак се представи достойно, заемайки пето място в масовия старт.

Така Коростельов се размина с ласките на прелестната си сънародничка с излъчване на ангел, но с далеч не чак толкова невинна кариера.

