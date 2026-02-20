Дея спорт с трудна победа над Монтана

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) записаха трудна 8-а победа в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров се наложиха като гости на Монтана с 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:18) в една от най-интересните срещи на 17-ия кръг на първенството, играна тази вечер в зала "Младост".

По този начин бургазлии остават на 6-о място във временното класиране с 8 победи, 8 загуби и 24 точки. Монтана пък е твърдо на 8-а позиция с 6 победи, 10 загуби и 19 точки.

В междинния 18-и кръг Дея спорт е домакин на Берое 2016 (Стара Загора), докато монтанчани са гости на другия бургаски тим - Нефтохимик 2010. Мачовете са съответно в сряда (25 февруари) и вторник (24 февруари) от 19,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт стана капитанът Валентин Братоев с 19 точки (4 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +10). Цветелин Цветанов (1 блок и 54% ефективност в атака - +7) и Ерион Байрами (1 ас, 50% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +6) добавиха по 15 точки за победата.

За домакините от Монтана единственият, който се представи на ниво, беше полският диагонал Кристиан Валчак с 23 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +11), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.