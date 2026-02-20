Берое с чиста победа срещу Пирин

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) постигна 9-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим се наложи като домакин над Пирин (Разлог) с 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) в среща от 17 кръг на първенството, играна тази вечер пред около 350 зрители в зала "Иван Вазов".

Така старозагорци остават твърдо на 5-о място във временното класиране с 9 победи, 6 загуби и 27 точки. Пирин пък е на 7-а позиция със 7 победи, 9 загуби и 21 точки в актива си.

В следващия, междинен, 18-и кръг Берое гостува на Дея Спорт в Бургас, докато разложани са домакини на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). И двата мача са в сряда (25 февруари) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Първата част на срещата започна равностойно и никой от двата отбора не успя да се откъсне в резултата с повече от две точки до 18:18, когато на сервис за домакините застана Велизар Чернокожев. Неговите начални удари затрудниха съперника и Берое поведе шест точки разлика. Успешна атака на Джеси Деланси затвори гейма и домакините поведоха с 1:0 след 25:19. Вторият гейм бе идентичен и играта точка за точка продължи до 21:21. Пламен Шекерджиев завърши успешно атака, а след това направи и отлична блокада, с което Берое поведе с 23:21. Домакините запазиха концентрация и след нова точка на Шекерджиев поведоха с 2:0 след 25:22.

Берое поведе с 3:0 в началото на третия гейм след грешки на съперника и отличен сервис на Иван Латунов, който по-късно записа ас за 11:6. Двата тима продължиха равностойно и разликата се запази до 20:14. Домакините от Берое стигнаха до мачбол при 24:16, след което спечелиха с 25:17 след нова успешна атака на Пламен Шекерджиев за крайното 3:0.

Най-резултатен за Берое бе Велизар Чернокожев с 15 точки (3 блока и 75% ефективност в атака - +12), а Джеси Деланси добави 12 точки (1 блок, 52% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +6) за победата.

Но въпреки това, за MVP на мача бе определен либерото на домакините Петър Каракашев.

За тима на Пирин единственият с двуцифров актив беше Мариян Наков с 13 точки (1 блок, 1 ас и 34% ефективност в атака - +3).

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 6, Велизар Чернокожев 15, Джеси Деланси 12, Пламен Шекерджиев 8, Махди Бентахер 4, Иван Латунов 6 - Петър Каракашев-либеро (Николай Манчев)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Мариян Наков 13, Константин Манолев 3, Златко Кьосев 8, Костадин Гаджанов 9, Костадин Козелов 3 - Дафин Коцаков-либро (Любомир Златков 1, Александър Стоянов 1)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.