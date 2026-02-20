Шампионката с рекорден брой усмивки

Докато обикаляше леда на арената за фигурно пързаляне „Асаго“, мигове преди най-важната програма в живота си, Алиса Лю забеляза своята съотборничка Амбър Глен край диванчето „kiss-and-cry“. Глен, съсипана след програмата във вторник вечерта, беше изиграла зрелищно свое изпълнение почти два часа по-рано. Когато Лю се приближи, тя ѝ показа поздравителен палец нагоре.

„Какво правиш?“ — отвърна раздразнено Глен. „Хайде, излизай да караш!“

И Алиса Лю излезе. И си спечели златния медал — усмихната до уши.

Няма книга за рекордите за подобни неща, но е напълно възможно никой олимпиец никога да не се е усмихвал толкова много, колкото Лю в четвъртък вечер. Тя изпълни блестящо, почти безгрешно свободното си пързаляне, което я изстреля от трето на първо място. Усмихваше се, когато стъпи на леда. Усмихваше се, когато видя Глен. Усмихваше се по време на лутцовете, луповете и салховите си. Усмихваше се, когато в края на програмата вдигна левия си показалец към небето. А после се усмихна — и се засмя триумфално — когато се плъзна право към камерата до борда и извика: „Ето за това, по дяволите, говоря!“

Това е цялата магия на преживяването „Алиса Лю“ — възторг, увереност, радост, спокойствие — и талант, който печели златни медали. На Олимпиада, на която толкова много други рухнаха под напрежението (като Иля Малинин, бел.ред.), тя буквално се изсмя в лицето на напрежението.

"Тя не е като нас", каза треньорът ѝ Филип Дигулиелмо, сияещ след победата. „Всички ние тук бихме си казали: "Боже мой, нервен съм, не мога да го направя, имам милион гласове в главата си." Тя има един глас и той казва: "Справям се."

„Чувствата, които изпитах там, бяха спокойствие, щастие, увереност“, каза тя, след като слезе от леда, правейки паузи между всяка дума. „Разбира се, че се забавлявах. Но аз се забавлявам през цялото време.“

Историята ѝ остава забележителна: шампионка на междинно, юношеско и национално ниво между 2016 и 2020 г., тя влезе в олимпийския отбор през 2022-а… и после реши, че приключва с кънките. Напълно. Категорично. Записа се да учи в UCLA, прекарваше време с приятели, пътуваше по света — все неща от нормалния живот, отказвани на състезателките по фигурно пързаляне.

Някъде по пътя обаче тя реши да се върне към пързалянето — реши, че това е начинът, по който най-добре може да изрази изобилието от идеи в главата си, далеч отвъд леда. Заговорите ли я за музика, мода или хореография, тя лесно се увлича в радостен поток от вдъхновения и нови идеи.

"Мисля, че имам красива житейска история и се чувствам много късметлийка“, каза Лю. "Радвам се, че сега много хора ме гледат, за да мога да им покажа всичко, което съм измислила в главата си."

Лю преоткри любовта си към фигурното пързаляне — и фигурното пързаляне ѝ отвърна. За кратко време тя се изкачи от пенсиониране до световна титла и сега — олимпийско злато, като стана първата американка с индивидуално злато от 2002 г. насам.

„На сто процента вярвам, че ако не беше направила тази пауза, сега нямаше да е тук“, каза Дигулиелмо. „Тази почивка — не просто отстъпване, тя буквално затвори вратата — направи тялото ѝ по-здраво, а умът ѝ… се събуди. Всичко това те оформя като човек.“

Най-забележителното при Лю е следното: за олимпийка тя е изненадващо необезпокоявана от самата Олимпиада. Тя си представя нещо по-голямо, нещо отвъд олимпийската сцена — истинско постижение, като се има предвид, че е едва на 20.

„Не ми трябва това“, каза тя, вдигайки златния медал. „Това, от което имах нужда, беше сцената. И я получих. Така че бях добре, каквото и да се случеше. Дори да бях паднала на всеки скок“, каза тя усмихната, „пак щях да съм с тази рокля.“

Някой ден, след още няколко зимни Олимпиади, може да погледнем назад към представянето на Алиса Лю през 2026 г. като начало на възраждане на интереса към фигурното пързаляне — както Дороти Хамил вдъхнови хиляди млади кънкьори след златото си през 1976 г. И дори това да не се случи, пак ще имаме този един-единствен спомен — за една перфектна вечер на леда.

„Когато се наслаждаваш на това, което правиш, можеш да бъдеш изключителен“, каза Дигулиелмо. „Тя наистина показва, че можеш да правиш това, което обичаш, да го правиш много добре и да спечелиш Олимпиадата.“

С медала на врата, сменили кънките с маратонки, Лю се замисли за миг. „Чувствах се толкова свързана с публиката“, каза тя, а после се засмя. „О! Искам пак да съм там!“

Анализ на Джей Бъзби за Yahoo Sports