"Момчето без бекхенд" Теодор Давидов вече е най-младият тенисист с АТР точки

15-годишният Теодор Давидов спечели първите си точки в професионалния тенис, за да стане най-младият играч в световната ранглиста на АТР. Роденият в България талант, който се състезава за САЩ, е познат като момчето без бекхенд. Негови видеа често стават "вирусни", защото играе форхенд и от двете страни, сменяйки ръцете с които изпълнява удара. Тази негова особеност предизвика дебат дали това би му донесло успех на професионално ниво.
Тео вече даде частичен отговор на този въпрос, спечелвайки първите си победи в професионален тенис. Това се случи на ITF турнира в Нейпълс, щата Флорида, където Давидов премина през ситото на квалификациите, а в първия си мач от основната схема надигра №528 в световната ранглиста Йон Шперле (Германия) със 7:5, 6:4. Впоследствие той отстрани с 6:3, 6:4 и бразилеца Кару Сел, който 668-и в класацията на АТР, но доскоро бе част от топ 300.
Така на 15 години и 5 месеца Тео се класира за четвъртфиналите на турнира и вече е най-младият с АТР ранкинг. Колко точно точки ще спечели и къде ще се позиционира в класацията зависи от това колко далеч ще стигне в Нейпълс.
Теодор е роден в България, но семейството му се премества в Съединените щати, когато е само на година и половина. На 11 и след няколко години тренировки с баща си родителите му го завеждат в Брейдънтън -място с традиции в тениса.
Когато е съвсем малък Давидов удря топката, която виси на връв, държана от баща му. Целта била да тренира да има координация и от двете страни и докато удрял с лявата си ръка, баща му забелязал, че левият му форхенд е доста добър.
Това напомня на случая с Рафа Надал, който като дете удрял всичко с две ръце поради липса на сила, а чичо му Тони го карал да удря форхенда от двете страни, осъзнавайки, че лявата му страна е по-мощна. Така се е появил левичарският форхенд на Рафа, когато всъщност е бил десничар. Подобна е ситуацията и с Теодор, въпреки че баща му в неговия случай е предложил да удря форхенд от двете страни и да играе без бекхенд, засега.
„Хора, които не са ме виждали да играя, критикуват стила ми на игра“, споделя Давидов, който привлича много внимание и интерес.
Всъщност сред изгряващите млади играчи само той и Лукас Ерера играят по този начин. Преходът на този стил на игра към професионално ниво обаче става доста труден, тъй като темпото на топката е напълно различно от това на по-младите играчи на възраст между 11 и 16 години. Когато са малки, децата имат време да предвидят къде противникът ще удари топката, което позволява на Давидов да сменя ръцете си и да регулира захвата си. Екстраполирайки това към професионалната сцена, според специалистите Теодор не би имал време да сменя ръцете си, опитвайки се да върне сервис с 230 км/ч или форхенд със 160 км/ч от центъра на основната линия. Предизвикателството възниква при смяната на захвата. Мнозина смятат, че би било изключително трудно да се състезаваш професионално, като сменяш два форхенда. При удар с бекхенд има минимална промяна в типа захват, осигуряваща необходимото време, за разлика от това да се ударя с две ръце от страната на форхенда. Въпреки че първоначално някой може да си помисли, че е конкурентно предимство да не изпълняващ бекхенд - удар, често смятан за най-слаб, технически би било недостатък, изтъкват експертите.
Тео Давидов обаче е напълно отдаден на преследването на мечтата си и на това да стане добър тенисист. Всъщност, в интервю за Babolat той спомена, че целта му е да стане най-великият тенисист на всички времена. Доста амбициозно, наистина.