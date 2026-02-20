"Момчето без бекхенд" Теодор Давидов вече е най-младият тенисист с АТР точки

15-годишният Теодор Давидов спечели първите си точки в професионалния тенис, за да стане най-младият играч в световната ранглиста на АТР. Роденият в България талант, който се състезава за САЩ, е познат като момчето без бекхенд. Негови видеа често стават "вирусни", защото играе форхенд и от двете страни, сменяйки ръцете с които изпълнява удара. Тази негова особеност предизвика дебат дали това би му донесло успех на професионално ниво.

Тео вече даде частичен отговор на този въпрос, спечелвайки първите си победи в професионален тенис. Това се случи на ITF турнира в Нейпълс, щата Флорида, където Давидов премина през ситото на квалификациите, а в първия си мач от основната схема надигра №528 в световната ранглиста Йон Шперле (Германия) със 7:5, 6:4. Впоследствие той отстрани с 6:3, 6:4 и бразилеца Кару Сел, който 668-и в класацията на АТР, но доскоро бе част от топ 300.

Така на 15 години и 5 месеца Тео се класира за четвъртфиналите на турнира и вече е най-младият с АТР ранкинг. Колко точно точки ще спечели и къде ще се позиционира в класацията зависи от това колко далеч ще стигне в Нейпълс.

Теодор е роден в България, но семейството му се премества в Съединените щати, когато е само на година и половина. На 11 и след няколко години тренировки с баща си родителите му го завеждат в Брейдънтън -място с традиции в тениса.

Когато е съвсем малък Давидов удря топката, която виси на връв, държана от баща му. Целта била да тренира да има координация и от двете страни и докато удрял с лявата си ръка, баща му забелязал, че левият му форхенд е доста добър.

Hoy este muchacho, el ambidiestro Teodor Davidov, se convirtió en el primer tenista nacido en el año 2010 en superar la qualy de un torneo profesional (M15 Orlando).



Mañana va en busca del punto ATP con 14 años.



Това напомня на случая с Рафа Надал, който като дете удрял всичко с две ръце поради липса на сила, а чичо му Тони го карал да удря форхенда от двете страни, осъзнавайки, че лявата му страна е по-мощна. Така се е появил левичарският форхенд на Рафа, когато всъщност е бил десничар. Подобна е ситуацията и с Теодор, въпреки че баща му в неговия случай е предложил да удря форхенд от двете страни и да играе без бекхенд, засега.

„Хора, които не са ме виждали да играя, критикуват стила ми на игра“, споделя Давидов, който привлича много внимание и интерес.

Всъщност сред изгряващите млади играчи само той и Лукас Ерера играят по този начин. Преходът на този стил на игра към професионално ниво обаче става доста труден, тъй като темпото на топката е напълно различно от това на по-младите играчи на възраст между 11 и 16 години. Когато са малки, децата имат време да предвидят къде противникът ще удари топката, което позволява на Давидов да сменя ръцете си и да регулира захвата си. Екстраполирайки това към професионалната сцена, според специалистите Теодор не би имал време да сменя ръцете си, опитвайки се да върне сервис с 230 км/ч или форхенд със 160 км/ч от центъра на основната линия. Предизвикателството възниква при смяната на захвата. Мнозина смятат, че би било изключително трудно да се състезаваш професионално, като сменяш два форхенда. При удар с бекхенд има минимална промяна в типа захват, осигуряваща необходимото време, за разлика от това да се ударя с две ръце от страната на форхенда. Въпреки че първоначално някой може да си помисли, че е конкурентно предимство да не изпълняващ бекхенд - удар, често смятан за най-слаб, технически би било недостатък, изтъкват експертите.

Тео Давидов обаче е напълно отдаден на преследването на мечтата си и на това да стане добър тенисист. Всъщност, в интервю за Babolat той спомена, че целта му е да стане най-великият тенисист на всички времена. Доста амбициозно, наистина.