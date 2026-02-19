Популярни

Нова битка с голям залог между Лудогорец и Ференцварош - на живо от Разград със съставите на двата тима
  Sportal.bg
  Волейбол
  3. FIVB обмисля световното и континенталните първенства да са през зимата

FIVB обмисля световното и континенталните първенства да са през зимата

  • 19 фев 2026 | 20:14
  • 778
  • 0

Нова сензационна волейболна новина витае в мрежата. Международната федерация по волейбол (FIVB) обмисля промени в провеждането на световните и континенталните първенства.

Една от идеите е отлагане на Мондиала, както и на континенталните състезания и вместо през лятото да се състоят през зимния период - между ноември и декември или между декември и януари. Този вариант ще бъде оценяван в продължение на четири години - от 2029 до 2032 г. Информацията бе съобщена по време на излъчването на онлайн предаването Time Out - на Volleyball.it и Targatocn.it от президента на волейболната Серия А Масимо Риги.

Стана ясно също, че предложението е предадено на континенталните конфедерации, които трябва да потвърдят съгласието или отказа си. Ако отзивите са положителни, промяната ще бъде факт и ще има дълга зимна пауза на местните първенства. Това ще позволи на състезателите временно да напуснат клубовете и да участват в международни събития.

FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола
FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

Такъв сценарий обаче би довел и до по-свободно лято за клубните отбори: извън Волейболната лига на нациите няма да има други международни състезания. А това би отворило възможност за различно разпределение на ангажиментите през сезона и пренареждане на дейностите на клубовете и календара на съответните национални отбори.

