Сам Деру се завръща в Новосибирск

Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деру се завръща в Новосибирск, където ще трябва да доиграе сезона с Локомотив.

Белгиецът бе диагностициран с онкологично заболяване преди няколко месеца, след което се подложи на лечение.

Сам Деру и неговата половинка Добриана Рабаджиева, която е бивша националка на България, очакват първата си рожба.

Преди час Сам Деру написа няколко емоционални поста в социалните си мрежи:

Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

“5 декември срещу 5 февруари Лишаване от свобода срещу Освобождение.

Така го видяхме, поне. Когато погледнем назад към нещо, често ни се струва, че е минало бързо. Времето винаги сякаш лети. Склонни сме да забравяме или да блокираме болезнените и стресиращи моменти като защитен механизъм, вероятно за добро. Но тези два месеца на повтаряща се, интензивна химиотерапия логично ми повлияха. И за съжаление, не отлетяха. Шокът от новината, многото дълги нощи в болницата, пулсиращите главоболия, непреодолимото изтощение и гледането как близките ми се борят всеки ден да останат силни заради мен, това е само кратък поглед към дългия списък от странични ефекти от терапия, предназначена да ме направи по-добре и да ме излекува... нали? След известно време, така избрахме да го видим и така трябваше да го видим. Пълномащабно нахлуване от мироопазващи сили в тялото ми, унищожаващо злокачествената част от мен в корена ѝ. Да не се стига до някои странични щети, нищо, което не може да се поправи след това. Бих излъгал, ако кажа, че в началото не бях уплашен, ядосан или разочарован. РАК. Каква грозна дума. Много далеч от реалността, докато не се сблъскаш с нея. Толкова много емоции нахлуха в ума ми през тези първи дни. Защо аз? След първоначалната диагноза и „успешната“ операция миналата година… отново? Но нямаше друг избор, освен да продължим напред и да се борим. Бързо обърнахме безполезната страница на самосъжалението и вместо това избрахме тази на смелостта и устойчивостта. В несгодите се крие възможност”, написа Сам Деру.

“Докато пиша това, съм на път обратно към @lokovoleyball, където ще продължа да работя по рехабилитацията си. Надявам се да допринеса с нещо смислено - още този сезон - за този прекрасен клуб и отбор, които бяха до мен през цялото време. Това беше техен съзнателен избор и е нещо, което винаги ще уважавам дълбоко и ценя. По-важното е, че ми даде цел от самото начало, нещо, за което съм още по-благодарен. Тялото ми все още се лекува и ще му е нужно още малко време, но умът ми е по-силен от всякога, носейки сила и благодарност във всеки ден. Благодарен съм за сина си, семейството си и близките си приятели, които ме обичат и ме преведоха през това. С тяхното присъствие, смях, радост и състрадание, всеки ден се усещаше малко по-поносим. Благодарен съм за времената, в които живеем, със съвременната медицина и компетентен, услужлив и състрадателен персонал, който я прилага. Благодарна съм за още един шанс в този красив и привилегирован живот, който получавам - да се наслаждавам на сутрешното слънце, да ям вкусна храна, да изпитвам истински емоции, да движа тялото си... накратко, да се чувствам жива. И съм особено благодарна на моята MVP - най-ценната ми партньорка - @dobrianarabadzhieva. Тя ѝ представя всеки ден по безброй начини, докато преминава през собствения си ад от гадене. Не мога да завърша тази публикация по-добре от няколко реда от нейното писмо до мен (което ме разплака): „Искам тя да порасне, знаейки, че устойчивостта е по-силна от страха. Да има този блясък в очите си, който носиш във всеки ден. И един ден, когато се изправи пред собствените си битки, искам да си спомни, че родителите ѝ някога са стояли пред нещо ужасяващо - и са избрали смелостта“, добави белгиецът.

Първият му съотборник от Локомотив, който хареса поста му бе Симеон Николов и му написа: “Шампион”!

Подкрепа към белгиеца изпратиха и от Локомотив (Новосибирск), Георг Гроцер, Лучано Де Чеко, Мика Кристенсън, Фере Регерс, Тома Русо, Вут Д’Хеер, Антонин Рузие и други.