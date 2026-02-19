Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сам Деру се завръща в Новосибирск

Сам Деру се завръща в Новосибирск

  • 19 фев 2026 | 16:39
  • 2064
  • 0
Сам Деру се завръща в Новосибирск

Капитанът на националния отбор на Белгия Сам Деру се завръща в Новосибирск, където ще трябва да доиграе сезона с Локомотив.

Белгиецът бе диагностициран с онкологично заболяване преди няколко месеца, след което се подложи на лечение.

Сам Деру и неговата половинка Добриана Рабаджиева, която е бивша националка на България, очакват първата си рожба.

Преди час Сам Деру написа няколко емоционални поста в социалните си мрежи:

Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!
Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

“5 декември срещу 5 февруари Лишаване от свобода срещу Освобождение.
Така го видяхме, поне. Когато погледнем назад към нещо, често ни се струва, че е минало бързо. Времето винаги сякаш лети. Склонни сме да забравяме или да блокираме болезнените и стресиращи моменти като защитен механизъм, вероятно за добро. Но тези два месеца на повтаряща се, интензивна химиотерапия логично ми повлияха. И за съжаление, не отлетяха. Шокът от новината, многото дълги нощи в болницата, пулсиращите главоболия, непреодолимото изтощение и гледането как близките ми се борят всеки ден да останат силни заради мен, това е само кратък поглед към дългия списък от странични ефекти от терапия, предназначена да ме направи по-добре и да ме излекува... нали? След известно време, така избрахме да го видим и така трябваше да го видим. Пълномащабно нахлуване от мироопазващи сили в тялото ми, унищожаващо злокачествената част от мен в корена ѝ. Да не се стига до някои странични щети, нищо, което не може да се поправи след това. Бих излъгал, ако кажа, че в началото не бях уплашен, ядосан или разочарован. РАК. Каква грозна дума. Много далеч от реалността, докато не се сблъскаш с нея. Толкова много емоции нахлуха в ума ми през тези първи дни. Защо аз? След първоначалната диагноза и „успешната“ операция миналата година… отново? Но нямаше друг избор, освен да продължим напред и да се борим. Бързо обърнахме безполезната страница на самосъжалението и вместо това избрахме тази на смелостта и устойчивостта. В несгодите се крие възможност”, написа Сам Деру.

“Докато пиша това, съм на път обратно към @lokovoleyball, където ще продължа да работя по рехабилитацията си. Надявам се да допринеса с нещо смислено - още този сезон - за този прекрасен клуб и отбор, които бяха до мен през цялото време. Това беше техен съзнателен избор и е нещо, което винаги ще уважавам дълбоко и ценя. По-важното е, че ми даде цел от самото начало, нещо, за което съм още по-благодарен. Тялото ми все още се лекува и ще му е нужно още малко време, но умът ми е по-силен от всякога, носейки сила и благодарност във всеки ден. Благодарен съм за сина си, семейството си и близките си приятели, които ме обичат и ме преведоха през това. С тяхното присъствие, смях, радост и състрадание, всеки ден се усещаше малко по-поносим. Благодарен съм за времената, в които живеем, със съвременната медицина и компетентен, услужлив и състрадателен персонал, който я прилага. Благодарна съм за още един шанс в този красив и привилегирован живот, който получавам - да се наслаждавам на сутрешното слънце, да ям вкусна храна, да изпитвам истински емоции, да движа тялото си... накратко, да се чувствам жива. И съм особено благодарна на моята MVP - най-ценната ми партньорка - @dobrianarabadzhieva. Тя ѝ представя всеки ден по безброй начини, докато преминава през собствения си ад от гадене. Не мога да завърша тази публикация по-добре от няколко реда от нейното писмо до мен (което ме разплака): „Искам тя да порасне, знаейки, че устойчивостта е по-силна от страха. Да има този блясък в очите си, който носиш във всеки ден. И един ден, когато се изправи пред собствените си битки, искам да си спомни, че родителите ѝ някога са стояли пред нещо ужасяващо - и са избрали смелостта“, добави белгиецът.

Първият му съотборник от Локомотив, който хареса поста му бе Симеон Николов и му написа: “Шампион”!

Подкрепа към белгиеца изпратиха и от Локомотив (Новосибирск), Георг Гроцер, Лучано Де Чеко, Мика Кристенсън, Фере Регерс, Тома Русо, Вут Д’Хеер, Антонин Рузие и други.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

  • 19 фев 2026 | 15:08
  • 994
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

  • 19 фев 2026 | 00:15
  • 1633
  • 0
Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

  • 18 фев 2026 | 23:58
  • 4136
  • 4
Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 23:29
  • 1905
  • 0
Микаела Стоянова и Валефоля на крачка от финал в Европа

Микаела Стоянова и Валефоля на крачка от финал в Европа

  • 18 фев 2026 | 23:12
  • 853
  • 0
Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе завърши с драматична победа в груповата фаза на ШЛ

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе завърши с драматична победа в груповата фаза на ШЛ

  • 18 фев 2026 | 22:23
  • 11749
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23366
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6293
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16125
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3073
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14294
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22943
  • 14