  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

  • 19 фев 2026 | 12:51
  • 427
  • 1
Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

Звездите на Сакраменто Кингс Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн претърпяха операции, които слагат край на участието им през настоящия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Сабонис, който е трикратен участник в Мача на звездите, беше опериран за разкъсан менискус в лявото коляно. 29-годишният литовец има средно по 15,8 точки, 11,4 борби и 4,1 асистенции в 19-те си мача през настоящата кампания.

ЛаВийн, който е участвал два пъти в Мача на звездите, страдаше от контузия в дясната ръка, но играеше въпреки нея. Американецът, който ще навърши 31 години следващия месец, за последно игра на 6 февруари, а през сезона има средно 19,2 точки, 2,8 борби и 2,3 асистенции за 39 участия.

„Това прави нещата трудни. Съчувствам на Зак, както и на Домантас, защото знам колко усилено работят и колко големи професионалисти са. Неприятно е за нас. Това ще даде повече възможности на младите ни играчи да продължат да се развиват и то в най-важните моменти, защото все пак сме тук да печелим“, заяви старши треньорът на „Кралете“ Дъг Кристи, цитиран от агенция Ройтерс.

Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн са най-скъпоплатените играчи в състава на Сакраменто, а без тях отговорността да поведат отбора остава на плещите на ветераните ДеМар ДеРоузън и Ръсел Уестбрук.

Кингс са с най-лошия баланс в Лигата с 12-44 и заемат последното място в Западната конференция.

