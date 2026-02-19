Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

Кирил Петров влиза в треньорския екип на баскетболния клуб Берое, като ще работи основно и двете направления на школата. Това съобщават от старозагорския клуб на своята официална страница в платформата Фейсбук.

Специалистът е на 39 години и до този момент е работил като асистент в различните национални формации при подрастващите, както и в щабовете на Ямбол и Черно море Тича. Кариерата на Кирил Петров преминава и през отборите на Делфин (Бургас), Академик (Варна), Шоутайм (Варна) и Вълци (Разград).

Днес мъжкият отбор на Берое ще се изправи срещу Локомотив (Пловдив) в откриващия двубой от четвъртфиналите на турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Подрастващите от баскетболните клубове и школи, членове на БФБаскетбол, могат да посетят като група залата във всеки един от дните на Купата на България при вход свободен. Финалната осмица в надпреварата при мъжете в „Арена Ботевград“ ще бъде съпътствана от турнир за 16 годишни юноши.