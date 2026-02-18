Контузията на Вон провокира интегрална система за сигурност на автоматите

Жестоката контузия на Линдзи Вон по време на спускането от програмата на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина продължава да предизвиква дискусии. Различни коментатори и специалисти анализираха причините за това падане, мнозина обвиниха самата Вон в лудост, на което тя отговори с огромното си желание да предизвиква себе си. Тези дни обаче италианските медии подробно обясняват значението на автоматите на ските. Мнозина си задават въпроса, какво щеше да се случи с американката, ако автоматите се бяха отворили.

Анализ на телевизия РАИ не отговаря еднозначно, дали контузията на Вон е щяла да бъде по-лека, при положение, че ските се бяха отделили от обувките. Но тази контузия подчерта значението на автоматите, които държат обувките за ските, като трябва да припомни, че става дума за една от най-старите технологии за сигурност в ски спорта. Травмата на Вон пък провокира нова за дискусия за проектиране на далеч по - сигурни автомати за екстремни ситуации. „За съжаление, понякога са необходими ужасни инциденти, за да се разбере, какво може да се направи“, каза Софи Голдшмит, президент и главен изпълнителен директор на Американската асоциация по ски и сноуборд. „Това е област, в която не можем да се конкурираме. Трябва да работим заедно, с нашите колеги и с FIS.“

Автоматите не са претърпели съществени промени в основния си дизайн от половин век. По-малко опитните скиори имат автомати, които се освобождават по-лесно, за да се избегнат наранявания на краката. При професионалистите обаче ситуацията е различна. Затова и малцина бяха изненадани, че автоматите на ските на Вон не се отвориха. Въпросът е дали е трябвало да стане. Така наречената система за „интелигентно свързване“, базирана на алгоритъм и проектирана да се освобождава автоматично, когато скиор загуби контрол, „определено би“ помогнала да се предотврати счупването на крака на Вон, каза Петер Гердол, директор на женските състезания на FIS на Олимпийските игри и на Световната купа.

„Точно за това е проектирана системата“, каза Гердол пред AP. „Ските ѝ определено щяха да се освободят. Виждали сме много други случаи, в които автоматите не се отварят, причинявайки проблеми с коляното, особено когато ските, все още закрепени, защото действат като лост. Кракът се забива и коляното поддава.“

Девет дни преди инцидента си на Олимпийските игри, Вон разкъсва предната кръстна връзка на лявото си коляно при падане в Кран Монтана, Швейцария. Тя се озовава в предпазната мрежа, без автоматите да се отворят. Интелигентна система за автомати може да заимства технология от системата за безопасност с въздушни възглавници, която стана задължителна за скиорите в скоростните състезания този сезон. „Разработването ѝ ще отнеме известно време, но идеята е, че автоматите се активират от същия алгоритъм, който задейства напомпването на въздушната възглавница“, каза Гердол. „Петата ще се плъзне назад и ските на спортистката щяха да се свалят.“ Остава да видим, кога ще бъде осъществена тази разработка, а дотогава трябва, като тази на Вон ще бъдат възможни.