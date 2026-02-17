Промяна в щафетата на Германия заради проблемите на Франциска Пройс със стрелбата

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс няма да бъде на първи пост в германската щафета на Олимпийските игри в Милано-Кортина в сряда поради проблеми със стрелбата.

От щаба на отбора обявиха, че Пройс ще кара втори пост, а първа ще потегли Вансеа Фойгт. Другите в квартета ще бъдат Юлия Танхаймер и Янина Хетих-Валц.

Пройс пропускала мишени в последната стрелба и в четирите си състезания в Антерселва. Тя дори влезе в наказателен рунд в смесената щафета, въпреки че презареди три пъти. Германката все пак успя да си осигури бронз в смесената щафета, но не успя да вземе медали в останалите състезания.

Фойгт е с най-голяма точност от 94% на стрелбището и беше четвърта в индивидуалната дисциплина на 15 километра, което е най-доброто класиране на Германия на Игрите.

31-годишната Пройс заяви, че ще се оттегли след края на сезона, но може да прекрати кариерата си и след Олимпийските игри. Тя беше на трети пост, когато Германия спечели бронз в Пекин 2022, пише ДПА.