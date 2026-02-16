Радо Попов влиза в тежка битка в Тайланд

Популярни
  • 16 фев 2026 | 15:39
  • 199
  • 0
Муай тай боецът Радослав Попов се завръща за голяма битка в Пукет. Възпитаникът на Христо Христов и Марио Тодоров ще участва в откриването на нов стадион „Ем Арина“ в курортния тайландски град. Негов съперник ще бъде популярният местен шампион Даралег. Битката ще е в категория до 66 кг.

„Ще играем 5 рунда с големи ръкавици – сподели за Спортната джунгла нокаутьорът от Стамболийски. – Не знам нищо за съперника освен, че е местна легенда. Сега се намирам в най-добрата ми форма от последната година. Има големи очаквания за този мач. При подготовката в нашата зала по всяко време имаше треньор с мен. На спарингите, на чувалите и на лапите. Това означава, че мачът ще е голям. Беше тежък тренировъчен процес. Издържах го.“

Радослав Попов направи дебют във веригата One през ноември. Той се изправи с кратко предизвестие срещу английската звезда Отис Уагхорн. Мачът приключи в първия рунд с победа за британеца.

„Още при първата размяна пуснах десен прав, а той ме засече с лакът. Оттам единственото, което помня е, че двама съдии ме държат. Исках да продължа, но ме спряха. Не помня какво е станало – сподели Радослав Попов. – В One всичко беше много професионално. Запазиха ми билети, чакаха ме на летището. Правихме интервюта. Договорът беше за един мач, защото беше с кратко предизвестие. За подобно изпитание много е важна подготовката. Няма как да направиш нещо само с 10 дни тренировки, от които 5 са за сваляне на килограми. Трудно е да победя съперник, който се е готвил 2 месеца.“

„Два месеца нямах мачове. Малко ми стана демотивиращо. Купих си малките ръкавици на One. Снимах се с тях. Пусках ги в социалните мрежи и след 3-4 дни ми се обадиха от One. Въпреки поражението целта остава същата. Да бъда шампион. След мача в One направих пет мача на местни стадиони. Спечелих ги. Три от тях бяха с нокаут. Имах нужда малко да добия самочувствие. Трябва да стана още по-бърз и експлозивен.“

