Власюк влиза в муай тай битка на бенефиса на Теодора Кирилова

Професионалният ММА боец Дмитрий Власюк отново влиза в битка по правилата на кикбокса. Украинецът ще участва в муай тай дуел с ММА ръкавици от 4 унции, който ще бъде част от бойната галавечер "Elite Fighting Arena" на 21-и март в София.

Възпитаникът на СК "Десант" стъпи в К-1 сблъсък с ММА ръкавици с Даниел Гецов в последната си изява на профи ринга. Двамата гладиатори вдигнаха публиката в зала "Левски София" на крака по време на бойната гала MAX FIGHT 63. В хода на двубоя Власюк бе пратен в нокдаун, но демонстрира боен дух и умения, които направиха срещата изключително равностойна.

Сега боецът с прякор "Черния вълк" влиза в муай тай битка по време на галата, която ще бъде оглавена от световната шампионка по муай тай Теодора Кирилова. На събитието българката ще направи своя бенефис.

Припомняме, че Кирилова обяви в студиото на Sportal.bg, че на галата ще се проведе и кикбокс турнир в категория до 77 килограма с участието на четирима състезатели, сред които ще бъде и Мартин Копривленски. На събитието в "Тента Център" в София ще има 11 битки, като на ринга ще се качат и българите Михаил Велчовски, Огнян Мирчев, Али Юзеир, Даниел Гецов, Петър Стойков и Константин Стойков в битки срещу чуждестранни съперници.

Освен Власюк, другите чужденци, които са обявени от организаторите са Джоао Силва и Фикри Сабри.