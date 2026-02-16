Популярни
Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

  • 16 фев 2026 | 14:03
  • 145
  • 0
Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

Джакоби Смит има нов опонент за събитието UFC Хюстън, но предизвикателството пред него остава също толкова сериозно.

От UFC обявиха в петък, че Джосая Херъл(11-0) ще се включи с малко повече от седмица предизвестие като заместник на контузения Сеок Ко. Американецът ще се изправи срещу Джакоби Смит в двубой от полусредна категория на UFC Хюстън идния уикенд. Тази промяна бележи дългоочаквания дебют на Херъл, който първоначално подписа с организацията преди почти три години.

27-годишният Херъл трябваше да се бие с Джак Дела Мадалена на UFC 290 през юли 2023 г. Предварителните медицински прегледи обаче разкриха рядко мозъчно заболяване и той бе принуден да се оттегли ден преди събитието. Той се завърна в клетката през 2025 г., записвайки три победи (включително събмишън в първия рунд над ветерана от UFC Мелвин Гилард), след което продължи силната си серия с нокаут над Бекмирза Досматов на събитие на LFA през януари.

Боецът с прякор „Muscle Hamster“ е спечелил всичките си срещи с изключение на една чрез нокаут или събмишън.

Смит, който също е непобеден с актив от 11-0, впечатли в двете си появи в UFC, след като подписа договор след участие в "Contender Series" през 2024 г. 30-годишният боец направи своя дебют в октагона със 73-секунден нокаут над Престън Парсънс, а след това продължи с победа чрез събмишън във втория рунд над ветерана Нико Прайс на UFC 317.

Галавечерта UFC Хюстън ще се проведе на 21 февруари (неделя сутрин българско време, 22 февруари) в "Toyota Center". Основното събитие на вечерта ще бъде сблъсъкът между бившия шампион в средна категория Шон Стрикланд и намиращия се в страхотна форма претендент Антъни Ернандес.

