Кейн Веласкес бе пуснат на свобода

Кейн Веласкес е на свобода. Бившият шампион на UFC в тежка категория беше освободен от затвора в неделя след 10-месечен престой зад решетките. Той не оспори множеството обвинения срещу него, включително опит за убийство, след ареста му през 2022 г.

Веласкес излежаваше присъдата си в поправителното заведение "Correctional Training Facility" и първоначално имаше право на предсрочно освобождаване през март, но датата беше изместена за февруари. Затворниците могат да получат намаляване на присъдата си въз основа на „участие в рехабилитационни програми“.

43-годишният Веласкес първоначално беше осъден на пет години затвор, но получи признаване на времето, прекарано в ареста преди да му бъде определена гаранция, както и времето под домашен арест, докато делото му се разглеждаше в съда.

Инцидентът, довел до ареста на Веласкес, се случи през 2022 г. Тогава той предприе преследване с висока скорост на автомобил, в който се намирал Хари Гуларте – мъж, обвинен в сексуално насилие над сина на боеца в детска градина, собственост на майката на Гуларте. Срещу Гуларте има отделни обвинения за сексуално насилие над дете, но след ареста си той е освободен под гаранция против препоръката на прокуратурата.

Това предизвика преследването с кола, по време на което Веласкес произвежда няколко изстрела с пистолет калибър .40 по автомобила на Гуларте. В крайна сметка е улучен вторият баща на Гуларте, Пол Бендър, който получава нараняване в ръката, без опасност за живота. След края на преследването Веласкес е арестуван без съпротива от полицейското управление в Морган Хил и му са повдигнати множество обвинения, които го оставят зад решетките за следващите осем месеца, преди да бъде освободен под гаранция.

Прокуратурата настояваше за присъда от 30 години до доживотен затвор, но съдия Артър Боканегра в крайна сметка определи петгодишна присъда, като приспадна вече излежаното време. Преди да влезе в затвора, Веласкес се беше върнал на работа като треньор в "American Kickboxing Academy" в Сан Хосе, като същевременно участваше и в кеч шоута с разрешение на съда. След като не оспори обвиненията и получи присъдата си, Веласкес влезе в затвора през март 2025 г.

Сега, 10 месеца по-късно, престоят на Веласкес зад решетките приключва с неговото освобождаване.

Въпреки това, Веласкес все още трябва да се справи с последиците от присъдата си. Той трябва да се яви отново в съда на 18-и март за изслушване по въпроса за обезщетението, което вече беше отлагано няколко месеца. Според законите на Калифорния, жертвите на насилствени престъпления имат право на обезщетение от осъденото лице. Размерът на сумата, която Веласкес ще дължи, ще бъде определен след изслушването през март.