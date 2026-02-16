Българин с награда от турнир "Независимост"

Популярни
  • 16 фев 2026 | 12:21
Българският боксьор Латин Иванов взе награда от 18-ото издание на международния турнир „Независимост“ в Прищина. Родният представител бе отличен с приза за Феърплей по време на надпреварата, която бе организирана от Косовската боксова федерация. Турнирът се проведе в „Двореца на младежта и спорта“, а участие в него взеха представители на 4 държави – Косово, България, Швейцария и Германия.

Иванов боксира в категория до 55 килограма. Той отстъпи на финала на представителя на домакините Башким Баджоку.

