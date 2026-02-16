Весела Лечева: Горе главата, Аби!

Мъжкият слалом от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина се превърна във фарс заради силния снеговалеж на пистата "Стелвио" в Бормио. Асът ни алпийските ски Алберт Попов, за съжаление, отпадна в първия манш, както и куп от фаворитите. Впоследствие съдбата му последва и Калин Златков.

За Алберт Попов това беше първи и единствен старт в неговата трета Олимпиада. В своя олимпийски дебют в Пьончан през 2018 Аби отпадна в първия манш на слалома и завърши 28-ми в гигантския слалом. Преди 4 години в Пекин българинът се класира на 17-та позиция в гигантския слалом, след което завърши на отличното девето място в слалома.

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

“Понякога 4-годишните усилия зависят от няколко секунди. Горе главата, Аби!”, написа председателят на БОК Весела Лечева в социалните си мрежи.