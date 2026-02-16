Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с изявление по повод решението на Управителния съвет до първенствата на страната да бъдат допускани само състезатели с български. паспорти.

“Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.

Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта”, обяви Златева.

Междувременно, националите ни по свободна и класическа борба започнаха от днес лагер за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев". Тренировките сеп ровеждат в столичната зала "Диана".

Схватките са следващата седмица от 26 до 28 февруари в тренировъчната зала "Арена София". И са за мъже и жени до 23 г.

Жените са на подготовка още от началото на месец февруари.