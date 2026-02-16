Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

  • 16 фев 2026 | 11:44
  • 415
  • 1
Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с изявление по повод решението на Управителния съвет до първенствата на страната да бъдат допускани само състезатели с български. паспорти.

“Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.

Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта”, обяви Златева.

Междувременно, националите ни по свободна и класическа борба започнаха от днес лагер за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев". Тренировките сеп ровеждат в столичната зала "Диана".

Схватките са следващата седмица от 26 до 28 февруари в тренировъчната зала "Арена София". И са за мъже и жени до 23 г.

Жените са на подготовка още от началото на месец февруари.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги след създаването на федерацията

Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги след създаването на федерацията

  • 15 фев 2026 | 18:09
  • 1183
  • 0
Рекорден брой участници да Държавното по таекуондо

Рекорден брой участници да Държавното по таекуондо

  • 14 фев 2026 | 17:37
  • 744
  • 0
Националният отбор за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Националният отбор за жени навлезе в решителен етап на подготовка

  • 13 фев 2026 | 11:03
  • 558
  • 0
Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

  • 13 фев 2026 | 10:26
  • 3799
  • 2
SENSHI 2026 - годината на шампионите и Grand Prix турнирите

SENSHI 2026 - годината на шампионите и Grand Prix турнирите

  • 12 фев 2026 | 17:44
  • 578
  • 0
Боксьори от 3 континента идват за спаринги с националите

Боксьори от 3 континента идват за спаринги с националите

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 1231
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 21044
  • 35
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 8631
  • 9
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 3336
  • 23
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 14620
  • 17
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 5600
  • 3
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3919
  • 5