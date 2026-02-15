Чехи прибраха номера на Василев

Малко след края на преследването 12,5 километра за мъже от програмата на олимпийските игри Милано – Кортина, журналистка от Чехия спря българските участници Благой Тодев и Константин Василев.

Дамата поиска номера, с който Василев участва в надпреварата. Василев стартира 56-и, а на толкова години днес става чешки журналист и колегите решили да го изненадат с нетрадиционен подарък. Това бе и причината журналистката да поиска номера. Василев завърши на 57-ма позиция, Тодев не финишира.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри