  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Чехи прибраха номера на Василев

  • 15 фев 2026 | 13:28
  • 349
  • 0
Малко след края на преследването 12,5 километра за мъже от програмата на олимпийските игри Милано – Кортина, журналистка от Чехия спря българските участници Благой Тодев и Константин Василев.

Дамата поиска номера, с който Василев участва в надпреварата. Василев стартира 56-и, а на толкова години днес става чешки журналист и колегите решили да го изненадат с нетрадиционен подарък. Това бе и причината журналистката да поиска номера. Василев завърши на 57-ма позиция, Тодев не финишира.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

