Ребека Паслер тренира за първи път след разрешението за участие

Италианската биатлонистка Ребека Паслер ще тренира за първи път на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина в понеделник, след като получи разрешение за участие, въпреки че даде положителен допинг тест. Все още обаче не е решено дали тя ще стартира с женската щафета в сряда.
Паслер даде положителна проба за забраненото вещество летрозол по време на извънсъстезателен тест през януари и беше временно отстранена. Апелативният съд на италианския национален антидопингов орган (NADO) обаче я оправда в петък, заявявайки, че тя може да докаже случай на употреба на замърсена храна.
Летрозолът обикновено се използва за лечение на рак. Майката на Паслър има рак на гърдата и веществото е било в дома им по тази причина.
Съотборничката ѝ Доротея Вирер каза пред информационната агенция АНСА, че „се радва, че тя се завръща сред нас".
„Завръщането ѝ е прекрасна новина. Никога не сме се съмнявали в нея, но никога не е приятно, когато се пишат подобни неща за спортист“, заяви тя.
Но Вирер не беше сигурна дали Паслер ще може да участва в щафетата. Решението се очаква във вторник.
„Не знам. Предполагам, че не е тренирала много напоследък и не ѝ е било лесно“, допълни италианката, добавяйки, че окончателното решение е на треньорите.