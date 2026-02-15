Олимпийската шампионка на 15 км пропуска преследването

Французойката Жулия Симон, която спечели олимпийската титла в биатлона на 15 км индивидуално в състезанието, в което Лора Христова заслужи бронзовия медал, няма да участва в преследването този следобед, съобщи вестник "Екип". Тя е болна, което ѝ пречи да покаже най-добрата си форма. Симон остана на 34-о място в спринта вчера и е преценила, че няма шанс и смисъл да напряга тялото си в днешното състезание.

Жулия Симон ще запази силите си за щафетата и масовия старт през следващата седмица. Въпреки това тя се появи на пистата, за да направи няколко обиколки за възстановяване. Така в надпреварата днес остават две представителки на Франция - Осеан Мишелон, която завърши втора вчера, и носителката на бронзов медал в спринта Лу Жанмоно.

Снимки: Imago