  2. Милано - Кортина 2026
  Олимпийската шампионка на 15 км пропуска преследването

Олимпийската шампионка на 15 км пропуска преследването

  • 15 фев 2026 | 12:12
  • 691
  • 0

Французойката Жулия Симон, която спечели олимпийската титла в биатлона на 15 км индивидуално в състезанието, в което Лора Христова заслужи бронзовия медал, няма да участва в преследването този следобед, съобщи вестник "Екип". Тя е болна, което ѝ пречи да покаже най-добрата си форма. Симон остана на 34-о място в спринта вчера и е преценила, че няма шанс и смисъл да напряга тялото си в днешното състезание.

Жулия Симон ще запази силите си за щафетата и масовия старт през следващата седмица. Въпреки това тя се появи на пистата, за да направи няколко обиколки за възстановяване. Така в надпреварата днес остават две представителки на Франция - Осеан Мишелон, която завърши втора вчера, и носителката на бронзов медал в спринта Лу Жанмоно.

Снимки: Imago

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

Огромно унижение за домакините на хокейния турнир при мъжете

Канада и Швейцария оформиха финалната четворка на женския турнир по хокей

Локомотив (Пд) 1:1 Черно море, червен картон и греда за домакините

11-те на Лудогорец и Берое, само един българин на терена

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

