  2. Милано - Кортина 2026
  Алберто Томба към Пинейро: „Ти си най-добрият!"

Алберто Томба към Пинейро: „Ти си най-добрият!“

  • 15 фев 2026 | 11:53
  • 213
  • 0
Алберто Томба към Пинейро: „Ти си най-добрият!“

Бразилският шампион в гигантския слалом Лукас Бротен Пинейро получи изненадващо обаждане по телефона след триумфа в Бормио. Пред камерите на италианската телевизия Алберто Томба се обади на Лукас и му каза. „Здравей, братко мой, как си? Браво, поздравления“, похвали Томба бразилеца, който се просълзи. „Златен медал за Бразилия, можеш ли да повярваш? Плачеш като мен, ти си най-добрият.“ „Не, не мога да повярвам“, отвърна Бротен, поклащайки глава трогнат. „Благодаря ти много, легендо.“

Цялата тази сцена се върти непрекъснато днес в италианския телевизионен ефир. С усмивка пък коментаторите определят като ново есперанто смесицата от реплики на италиански и английски, разменена между двамата.

