  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Рекорден брой зрители на биатлона днес

Рекорден брой зрители на биатлона днес

  15 фев 2026 | 11:33
  • 279
  • 0

Организаторите на състезанията по биатлон от програмата на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина очакват днес рекорден брой зрители за преследването на мъжете и жените. От ранни зори фенове от цял свят се стичат към стадиона в Антерселва, а за първи път всички паркинги са изпълнени до краен предел.

Сериозна група има и българи. В събота на трибуните дори бе забелязан бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Той се бе дегизирал в яке на БОК за Зимните олимпийски игри в Торино. Солидна група логично подкрепя биатлонистите ни от Троян. В събота феновете непрекъснато скандираха имената на нашите момичета след финала на спринта и се опитаха да ободрят разплаканата Милена Тодорова.

Вече споменахме, че трибуната е разширена и според предварителни разчети капацитетът е за 20 000 зрители, но днес те определено ще бъдат доста повече. Всъщност тук феновете за на почит, като дори журналистите остават на втори план, когато става дума за транспорт или организация при настаняване. Българските представители на медиите пък успяха отново да преодолеят транспортните неволи благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

