Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Мария Киркова: Надявам се Анина да направи добър резултат

Мария Киркова: Надявам се Анина да направи добър резултат

  • 14 фев 2026 | 14:04
  • 330
  • 0

Мария Киркова, която има зад гърба си участия в три зимни олимпийски игри и четири световни първенства в алпийските ски, сега е треньор, който ще бъде до Анина Цурбриген по време на стартовете в Кортина- Киркова е неотлъчно до Анина и днес бяха заедно на тренировъчната писта в Добиако, ден преди гигантския слалом в Кортина.

„Малко е по-различно, но съм щастлива, че отново съм на такъв голям форум и разбира се, надявам се да допринеса каквото мога за българския спорт и да помогна с каквото мога. Така че се радвам, че съм тук. Иначе Анина се чувства добре, доста развълнувана е, все пак за нея това е първа олимпиада. Надявам се да успее да се събере психически, защото тя е добър скиор и да направи едно силно представяне за България. В петък разгледахме пистата. Сравнително приятна е, с малко стръмна част в началото, после равна. Не е много трудна, така че се надявам да й пасне и да направи добър резултат. Колкото до очакванията ми… все пак това е Олимпиада. Всички най-добри състезатели са тук. Ще бъде трудно. За нея като цяло се надявам да успее да покаже това, за което е тренирала, защото доколкото знам тя тренира с отбор, а аз съм тук само да я ѝ помагам. Доколкото знам, тя се представя доста добре по време на тренировки и се надявам да успее да го пренесе в състезанието, защото все пак то е нещо различно. Така че се надяваме да успеем да я мотивираме, за това сме дошли от българска страна и тя да успее да се представи добре“, коментира Мария Киркова.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 6531
  • 5
Виктор Жеков: Липсва ми българско участие в бордъркроса и съжалявам, че не овладяхме инерцията

Виктор Жеков: Липсва ми българско участие в бордъркроса и съжалявам, че не овладяхме инерцията

  • 14 фев 2026 | 08:48
  • 1208
  • 1
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 6595
  • 0
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 15710
  • 5
САЩ и Швеция са първите два полуфиналиста на хокейния турнир при жените

САЩ и Швеция са първите два полуфиналиста на хокейния турнир при жените

  • 14 фев 2026 | 04:26
  • 1658
  • 0
Канада вкара пет на Швейцария в олимпийския турнир по хокей на лед

Канада вкара пет на Швейцария в олимпийския турнир по хокей на лед

  • 14 фев 2026 | 04:11
  • 1541
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

  • 14 фев 2026 | 13:39
  • 8354
  • 14
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 12655
  • 47
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 15710
  • 5
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 6595
  • 0
Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 14:07
  • 323
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 6531
  • 5