Мария Киркова: Надявам се Анина да направи добър резултат

Мария Киркова, която има зад гърба си участия в три зимни олимпийски игри и четири световни първенства в алпийските ски, сега е треньор, който ще бъде до Анина Цурбриген по време на стартовете в Кортина- Киркова е неотлъчно до Анина и днес бяха заедно на тренировъчната писта в Добиако, ден преди гигантския слалом в Кортина.

„Малко е по-различно, но съм щастлива, че отново съм на такъв голям форум и разбира се, надявам се да допринеса каквото мога за българския спорт и да помогна с каквото мога. Така че се радвам, че съм тук. Иначе Анина се чувства добре, доста развълнувана е, все пак за нея това е първа олимпиада. Надявам се да успее да се събере психически, защото тя е добър скиор и да направи едно силно представяне за България. В петък разгледахме пистата. Сравнително приятна е, с малко стръмна част в началото, после равна. Не е много трудна, така че се надявам да й пасне и да направи добър резултат. Колкото до очакванията ми… все пак това е Олимпиада. Всички най-добри състезатели са тук. Ще бъде трудно. За нея като цяло се надявам да успее да покаже това, за което е тренирала, защото доколкото знам тя тренира с отбор, а аз съм тук само да я ѝ помагам. Доколкото знам, тя се представя доста добре по време на тренировки и се надявам да успее да го пренесе в състезанието, защото все пак то е нещо различно. Така че се надяваме да успеем да я мотивираме, за това сме дошли от българска страна и тя да успее да се представи добре“, коментира Мария Киркова.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри