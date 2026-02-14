Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  Анина Цурбриген: Радвам се, че ще карам за България

Анина Цурбриген: Радвам се, че ще карам за България

  14 фев 2026
  • 973
  • 1

Швейцарката с български паспорт Анина Цурбриген, която ще представя нашата страна на олимпийските игри Милано – Кортина в алпийските ски, днес направи последната си тренировка преди утрешния гигантски слалом. Анина тренира заедно с треньорката Мирия Киркова в Добиако, където по това време на трасето бяха някои от италианките в техничните дисциплини. Пистата е част от популярната зона Трите върха и е предпочитана и се използва редовно и за състезания от различен мащаб.

„Това е първа олимпиада за мен и е много, много вълнуващо. Чувствам се наистина добре и нямам търпение да бъда на стартовата врата и да дам всичко от себе си, така че много се вълнувам. Сега не е първата ми тренировка на Трите върха, но съм щастлива да се завърна тук. Светлината не е много добра, но това е предизвикателство и, знаете, в състезанието понякога също не е най-доброто време, така че трябва да се научиш и да се адаптираш. Така че това е много добра тренировка. Целта ми е просто да бъда себе си, да се чувствам комфортно в тази обстановка и да дам най-доброто, на което съм способна, на пистата“, коментира Цурбриген като завърши със следните думи на български език:“ Горда съм, че представлявам България. Много се радвам!“

През миналата година Анина, която е част от легендарната ски фамилия Цурбриген, завърши на 33-то място в гигантския слалом на световното първенство в Заалбах, Австрия. Утре в Кортина от 10 часа българско време е първия манш в гигантския слалом за жени. Вчера Анина и Мария Киркова разгледаха олимпийското трасе и са наясно с предизвикателствата в него.

В същото време българските репортери успяха да се справят с натоварения трафик, за да са навреме за старта на биатлонистките в Антерселва благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

