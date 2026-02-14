Ски мечта от Африка: Миялитияна Клерк и третият ѝ олимпийски старт

Само на 24 години Миялитияна Клерк вече е олимпийски ветеран. В неделния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 пионерката на алпийските ски от Мадагаскар ще се превърне в трикратна участничка на Зимни олимпийски игри – първата африканка, постигнала този исторически успех.

"Cortina is an amazing experience for me, and I am really prepared for this one. The atmosphere is impressive!" says Mialitiana Clerc, alpine skier from Madagascar 🇲🇬 , during the daily press briefing, from Cortina. @mialitiana_clr powered by #OlympicSolidarity pic.twitter.com/BxFeU6jiCD — IOC MEDIA (@iocmedia) February 14, 2026

„За мен е невероятно отново да се състезавам за Мадагаскар на Олимпийските игри. На церемонията по откриването имаше толкова много хора. Всички тези италианци около мен и всички скандираха "Мадагаскар!". Беше толкова готино“, каза Клерк в ексклузивно интервю, след като носи националния флаг на страната си за трети пореден път.

Представянето на островната африканска държава се е превърнало в нейна мисия: „Горда съм от себе си, искам хората да се гордеят с това – с мен, а също така искам да споделя страстта си“, добави тя.

Малагаската състезателка започва олимпийското си приключение преди осем години в Пьончан: „През 2018 г. бях наистина впечатлена, защото преди това не познавах добре Олимпийските игри. Това беше първото ми участие и наистина исках да се насладя на преживяването, просто да бъда там, да представям Мадагаскар и да дам най-доброто от себе си.“

🌍 Africans at Winter Olympics: "It’s important to show we’re present"



Representing Madagascar, Mialitiana Clerc—the first African woman to compete in three Winter Olympics (2018, 2022, 2026)—told Sputnik Africa her journey has inspired other African athletes.



👉 More… pic.twitter.com/oSpYfNk3zr — Sputnik Africa (@sputnik_africa) February 13, 2026

След това дойде Пекин, където зае 41-во място в гигантския слалом и 43-то в слалома – най-добрите ѝ резултати до момента.

„Научих, че Олимпийските игри са събитие с много различни нации, много различни спортисти от различни спортове. Всички живеем заедно, споделяме страстта си, емоциите си и… да, намирам го за наистина, наистина страхотно – и можеш да си разменяш значки!“

За Мия, както обикновено я наричат, Олимпиадата се е превърнала в платформа, чрез която да споделя своята история и послание със света: „Наистина е важно да се гордееш с държавата си, със себе си и с пътя, който си извървял“, каза тя, споменавайки битките си с контузии и как винаги се е връщала „по-силна“ и решена да продължи да се наслаждава на спорта.

Суперзвезди като Микаела Шифрин и Федерика Бриньоне са ѝ оказали подкрепа, а цялата ски общност я е приела с отворени обятия.

„Микаела Шифрин е един от най-добрите и добри хора, които съм срещала в света на алпийските ски. Също така Федерика Бриньоне е наистина, наистина мила“, каза тя.

Младата състезателка е изградила и специална връзка с приятели от по-малки нации: „Разбираме се много добре, защото за нас е наистина трудно да тренираме и да се присъединяваме към големи отбори, особено на големи състезания.“

Клерк е родена в Антананариво и на една годинка е осиновена от френско семейство, живеещо в От Савоа.

Представянето на родната ѝ страна означава много за нея: „Мадагаскар е специален. Там има лемури, баобаби, красиви плажове и невероятни места. Биологичната ми майка живее там заедно с брат ми и искам отново да ги видя и да поддържам връзка с тях.“

Благодарение на нея алпийските ски вече не са непознат спорт на острова и тя си е създала собствена фенска база.

„Малагасците, които ме подкрепят и ми стискат палци отдалеч, са с мен. Това ме прави наистина щастлива“, сподели тя. „Когато бях в Пьончан, всички малагасци започнаха да ме следят – най-вече във Facebook, но и в Instagram. Започнаха да коментират всяка публикация с ‘Alefa Madagascar, хайде Мия, с теб сме, толкова се гордеем с теб!’“

Мия е наясно, че спечелването на медали на тези Игри може и да не е реалистично, но си е поставила цел: „Ако мога да си мечтая за една цел, тя е да бъда много близо до топ 30“, призна тя.

След няколко дни тренировки край олимпийските трасета тя е готова да се изправи срещу пистите на ски център Тофане – и най-сетне да направи своя дебют в състезание в Кортина, след като пропусна Световното първенство там през 2021 г. заради контузия.

„Много харесвам Доломитите“, каза тя. „През последните години съм била тук, не чак толкова далеч от Кортина – бях в Поца ди Фаса, Добяко… И наистина ми хареса това място. Много е яко. Според мен е едно от най-добрите места за тренировки и за добри ски сесии, а също така харесвам Италия, защото има много хубава храна и италианците са готини.“

Тя завърши с призив: „Алпийските ски са наистина специална дисциплина, защото извън топ 30 все още има момичета, които си заслужава да бъдат гледани. Може би не са толкова добри, колкото най-добрите, но все пак са добри. Затова дайте шанс на всички тези момичета, които стартират с по-задни номера, защото никога не знаеш какво може да се случи.“