Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри

Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, а по всяка вероятност и остатъка от сезона в Националната хокейна лига.

Крилото на Лос Анджелис Кингс напусна мача с Канада от груповата фаза на турнира на носилка по-малко от три минути преди края му. Той пострада при тежък сблъсък с нападателя на "кленовите листа" Том Уилсън. От Швейцарската хокейна федерация не посочиха каква точно е контузията на Фиала, но по всяка вероятност става дума за фрактура на пищялните кости на левия крак.

Срещата между Канада и Швейцария завърши с победа с 5:1 на северноамериканския отбор, който с нея си осигури класиране директно за четвъртфиналите на турнира.