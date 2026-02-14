Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри

Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, а по всяка вероятност и остатъка от сезона в Националната хокейна лига.

Крилото на Лос Анджелис Кингс напусна мача с Канада от груповата фаза на турнира на носилка по-малко от три минути преди края му. Той пострада при тежък сблъсък с нападателя на "кленовите листа" Том Уилсън. От Швейцарската хокейна федерация не посочиха каква точно е контузията на Фиала, но по всяка вероятност става дума за фрактура на пищялните кости на левия крак.

Срещата между Канада и Швейцария завърши с победа с 5:1 на северноамериканския отбор, който с нея си осигури класиране директно за четвъртфиналите на турнира.

