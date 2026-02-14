Популярни
Спортният директор на Съндърланд напусна поста си след пет години в клуба

  • 14 фев 2026 | 02:13
Спортният директор на английския футболен клуб Съндърланд Кристиян Спийкман напусна след пет години на позицията.

„След завръщането във Висшата лига и укрепването на лидерската структура в клуба, Бордът на директорите взе решението да продължи напред без Кристиян“, написаха от Съндърланд в официалния си уебсайт.

Спийкман помогна при подобряването на спортната дейност в клуба след назначаването си през декември 2020, когато „черните котки“ все още бяха в третото ниво на английския футбол.

По времето на неговото управление тимът постигна три промоции към горните нива на футболната пирамида на Острова, достигайки елитната дивизия през този сезон.

„Кристиян направи важен принос за Съндърланд през период на значителна трансформация и растеж, като помогна за възстановяването на клуба и за връщането му във Висшата лига. Бяха изградени силни основи в цялата ни футболна дейност през последните пет години и този етап на обновяване вече е завършен. Гледайки към бъдещето, нашият фокус е върху това да надграждаме с ясна посока и устойчив напредък. Благодарни сме за отдадеността и професионализма на Кристиян и му успехи в бъдеще“, заяви собственикът на клуба Кирил Луи-Драйфус.

В момента Съндърланд заема 11-ата позиция във Висшата лига с 36 точки, на 8 от местата за участие във Висшата лига и на 12 над зоната на изпадащите.

