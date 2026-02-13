Марк МакМорис получи зелена светлина да се бори за медал в слоупстайла

Сноубордистът Марк МакМорис (Канада) - трикратен бронзов олимпийски медалист, заяви, че е възстановен от претърпяното наскоро сътресение на мозъка и е получил разрешение от лекарите да участва в дисциплината слоупстайл при мъжете от Олимпийските игри в Милано-Кортина.

МакМорис трябваше да пропусне надпреварата в дисциплината Биг Еър, след като удари главата си по време на тренировка на 4 февруари. Той каза, че е получил сътресение на мозъка, натъртване в горната част на таза и разтегнати коремни мускули.

След като участва в днешната тренировка, МакМорис заяви, че „отново се чувства доста добре“ и е благодарен, че е имал повече от седмица, за да се възстанови от падането.

„Днес се забавлявах много. Хубаво е да свикнеш с трасето в такова перфектно време“, коментира канадският сноубордист в Ливиньо и добави: „По-лесно е да се сприятелиш с трасето, когато обстановката навън е такава.“

Мъжкото състезание в слоупстайла предстои в понеделник. МакМорис спечели и трите си бронзови медала в тази дисциплина - в Сочи през 2014-а, Пьончан през 2018-а и Пекин през 2022-а.

32-годишният претърпя различни контузии през цялата си кариера, включително катастрофа през 2017-а, при която счупи челюстта и лявата си ръка, разкъса слезката, получи фрактура на таза, фрактури на ребрата и колапс на белия дроб.

„Определено трябваше да се възстановя... от някои тежки контузии. Просто се опитвам да продължа напред с позитивизъм, да се доверя на уменията си и това ще направя“, каза още МакМорис.

Снимки: Imago