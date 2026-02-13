Международният кънки съюз защити оценяването при танцовите двойки на Игрите в Италия

Международният кънки съюз (ISU) подкрепи оценяването при танцовите двойки на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където оценките на френския съдия по-рано тази седмица изиграха голяма роля за победата на френската двойка Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон над американците Мадисън Чок и Евън Бейтс.

Съдията Жазабел Дабуа фаворизира Бодри и Сизерон с близо осем точки пред трикратните световни шампиони във волната програма - разлика, толкова голяма, че ако нейният резултат беше изцяло премахнат, Чок и Бейтс щяха да спечелят злато.

„Нормално е да има диапазон на оценки, дадени от различни съдии във всеки панел, и се използват редица механизми за смекчаване на тези вариации“, заявиха от ISU, добавяйки, че имат „пълно доверие в дадените оценки и остават напълно ангажирани относно справедливостта“.

Няма много възможности за защита на американските фигуристи, ако Международната федерация не желае да разследва несъответствието в оценките, пише АП.

Това не е първи път, когато Дабуа дава съмнително високи оценки на Бодри и Сизерон. Това се случи на финала на Гран При през декември, когато Чок и Бейтс ги победиха в единствения им друг директен сблъсък, а французите останаха със сребърен медал. Дабуа също имаше голяма преднина в полза на френската двойка в олимпийския ритмичен танц, където те също победиха двойката от САЩ.

„Всеки път, когато обществеността е объркана от резултатите, това прави лоша услуга на нашия спорт. Мисля, че е трудно да се задържат феновете, когато е трудно да се разбере какво се случва на леда. Хората трябва да разбират какво аплодират и да могат да се чувстват уверени в спорта, който подкрепят“, каза Чок, която заедно с Бейтс стана отборен шампион на Игрите в Италия.