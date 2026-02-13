Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокей

Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокеен турнир на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като се наложи с 3:2 в мач от предварителна група Б.

По-класният словашки състав, след като първата третина не предложи попадения. Словакия, особено първата линия с капитан Томаш Татар, Юрай Слафковски и Симон Немец, създадоха хаос в италианската зона, но не успяха да докарат шайбата до мрежата.

Втората част започна с нарушение в 3:07 минута на Томи Пурделер и това веднага беше използвано от Словакия се задейства. Макар и с малко късмет, отбелязаха първия гол в мача. Слафковски подаде шайбата ниско към Худачек, който се опитваше да подаде на Татар, но върха на стика се удари в италиански защитник по пътя, а шайбата се отклони и влезе в мрежата за 1:0. 10 минути по-късно Матуш Сукел удвои, а италианците използваха един от моментите с човек повече на леда и преди края на периода върнаха един гол чрез Матю Брадли.

Италианците опитаха да отговорят с физическа игра и преса, но трябваше да направят смята на вратаря и при един момент на канонада, шайбата отиде у Адам Ружичка, който на празна врата вкара за 3:1. 3:35 минути преди края Италия намали отново на 2:3, след като извадиха вратаря Клара и вкараха допълнителен полеви играч, а Дъстин Гайзли увенча усилията на тима. За повече обаче нямаше нито време, нито възможности и така „Скуадра адзура“ претърпя второ поражение.

Снимки: Gettyimages