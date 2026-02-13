Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокей

Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокей

  • 13 фев 2026 | 16:58
  • 354
  • 0
Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокей

Словакия нанесе второ поражение на домакина Италия в мъжкия хокеен турнир на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като се наложи с 3:2 в мач от предварителна група Б.

По-класният словашки състав, след като първата третина не предложи попадения. Словакия, особено първата линия с капитан Томаш Татар, Юрай Слафковски и Симон Немец, създадоха хаос в италианската зона, но не успяха да докарат шайбата до мрежата.

Втората част започна с нарушение в 3:07 минута на Томи Пурделер и това веднага беше използвано от Словакия се задейства. Макар и с малко късмет, отбелязаха първия гол в мача. Слафковски подаде шайбата ниско към Худачек, който се опитваше да подаде на Татар, но върха на стика се удари в италиански защитник по пътя, а шайбата се отклони и влезе в мрежата за 1:0. 10 минути по-късно Матуш Сукел удвои, а италианците използваха един от моментите с човек повече на леда и преди края на периода върнаха един гол чрез Матю Брадли.

Италианците опитаха да отговорят с физическа игра и преса, но трябваше да направят смята на вратаря и при един момент на канонада, шайбата отиде у Адам Ружичка, който на празна врата вкара за 3:1. 3:35 минути преди края Италия намали отново на 2:3, след като извадиха вратаря Клара и вкараха допълнителен полеви играч, а Дъстин Гайзли увенча усилията на тима. За повече обаче нямаше нито време, нито възможности и така „Скуадра адзура“ претърпя второ поражение.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 1079
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1730
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 1219
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 801
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 583
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4737
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4480
  • 6
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23323
  • 64
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24930
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24881
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11218
  • 4