Финландия победи Швеция в повторение на хокейния финал от Пекин 2022

Отборът на Финландия спечели „северното дерби" срещу Швеция с 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в повторение на финала на олимпийския хокеен турнир от Пекин през 2022-а година. Финландците поведоха с 2:0 в първата третина и реално не позволиха на противника да се върне в мача. Така и двата състава са с по една победа и една загуба от първите си два мача в група „В“ в Милано-Кортина.

Но макар и преди четири години „Суоми“ да взеха златото, те имат едва три победи в 14 срещи на Олимпийски игри. Другият запомнящ се двубой между двата състава е битката за титлата и преди 20 години в Торино.

Въпреки че Швеция имаше по-добър старт на мача, именно Финландия откри резултата в 7:44 минута. Каапо Какко се опита да изведе шайбата до мрежата, но беше блокиран и тя се върна обратно към точката. Николас Матинпало я овладя и се придвижи до върха на кръга за булата, преди да отправи удар през рамото на Филип Густавсон и да открие. Въпреки това, след този гол Швеция продължи да държи шайбата, но вратарят Юсе Сарос пазеше безгрешно финландската мрежа. В края на частта падна и второто попадение. Еету Луостаринен от състава на Финландия стреля, вратарят Густавсон отби, но при добавката Антон Лундел удвои.

В 4:39 минута на втория период Швеция се възползва от числено предимство и с гол на Расмус Далин, който завърши отлично разиграване. Вилиам Ниландер подаде пас назад от края на зоната, където чакаше Далин.

Шведите бяха наказани в 12:47 минута на втората част, когато бяха с човек повече на леда, но загубиха шайбата. Ерик Хаула върна лошо, Джоел Армия внимаваше и я открадна, тръгна сам срещу Густавсон и вкара за 3:1. Натискът на Швеция през третия период не доведе до нищо, а 35 секунди преди финалната сирена Мико Рантанен оформи крайния резултат на празна врата.

Снимки: Gettyimages