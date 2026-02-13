Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Финландия победи Швеция в повторение на хокейния финал от Пекин 2022

Финландия победи Швеция в повторение на хокейния финал от Пекин 2022

  • 13 фев 2026 | 16:53
  • 451
  • 0
Финландия победи Швеция в повторение на хокейния финал от Пекин 2022

Отборът на Финландия спечели „северното дерби" срещу Швеция с 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в повторение на финала на олимпийския хокеен турнир от Пекин през 2022-а година. Финландците поведоха с 2:0 в първата третина и реално не позволиха на противника да се върне в мача. Така и двата състава са с по една победа и една загуба от първите си два мача в група „В“ в Милано-Кортина.

Но макар и преди четири години „Суоми“ да взеха златото, те имат едва три победи в 14 срещи на Олимпийски игри. Другият запомнящ се двубой между двата състава е битката за титлата и преди 20 години в Торино.

Въпреки че Швеция имаше по-добър старт на мача, именно Финландия откри резултата в 7:44 минута. Каапо Какко се опита да изведе шайбата до мрежата, но беше блокиран и тя се върна обратно към точката. Николас Матинпало я овладя и се придвижи до върха на кръга за булата, преди да отправи удар през рамото на Филип Густавсон и да открие. Въпреки това, след този гол Швеция продължи да държи шайбата, но вратарят Юсе Сарос пазеше безгрешно финландската мрежа. В края на частта падна и второто попадение. Еету Луостаринен от състава на Финландия стреля, вратарят Густавсон отби, но при добавката Антон Лундел удвои.

В 4:39 минута на втория период Швеция се възползва от числено предимство и с гол на Расмус Далин, който завърши отлично разиграване. Вилиам Ниландер подаде пас назад от края на зоната, където чакаше Далин.

Шведите бяха наказани в 12:47 минута на втората част, когато бяха с човек повече на леда, но загубиха шайбата. Ерик Хаула върна лошо, Джоел Армия внимаваше и я открадна, тръгна сам срещу Густавсон и вкара за 3:1. Натискът на Швеция през третия период не доведе до нищо, а 35 секунди преди финалната сирена Мико Рантанен оформи крайния резултат на празна врата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 1077
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1728
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 1216
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 801
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 583
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4710
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4444
  • 6
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23294
  • 64
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24914
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24863
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11212
  • 4