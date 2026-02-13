Волейболен турнир по случай Деня на влюбените ще се състои в българското село Ореховка (Украйна)

Волейболен турнир по случай Деня на влюбените ще се състои на 15 февруари от 10:00 часа в спортната зала на Ореховския лицей „Александър Павлов Малинов“ в село Ореховка, Украйна. Това съобщиха във Фейсбук от учебното заведение.

Състезанието ще се състои в неделя, като от преподавателския екип канят жителите и гостите на селото да се включат и да подкрепят участниците.

„Очакват ви приятелска атмосфера, отборен дух и море от положителни емоции“, се казва в публикацията.

От учебното заведение приканват желаещите да сформират отбори и да подкрепят участниците: „Съберете отбор, елате да подкрепите приятелите си и прекарайте този ден активно и весело“, допълниха от Ореховския лицей.

Ореховският лицей „Александър Павлов Малинов“ е държавно училище, в което сред задължителните учебни предмети са български език, литература и история на България. С решение на педагогическия съвет от 2023 година учебното заведение носи името на българския държавник Александър Павлов Малинов, свързан с обявяването на независимостта на България.

Село Ореховка, известно със старото си име Пандаклий, е основано през 1830 година от български преселници от Ямболския край.