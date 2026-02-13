Изненада: Тудор каза “да” на Тотнъм

Бившият треньор на Ювентус и Лацио Игор Тудор е приел предложението на Тотнъм да стане временен мениджър на "шпорите" до края на сезона, обяви Джанлука Ди Марцио от “Скай спортс Италия”. Остава само някои финални детайли да се доуточнят, но между двете страни вече има устна договора.
Тудор ще се прибере до Хърватия и в началото на следващата седмица вече ще води тренировките на Тотнъм. Той ще замени на поста уволнения след загубата от Нюкасъл Томас Франк. Дебютът му ще бъде в дербито на Северен Лондон срещу Арсенал в края на следващата седмица. Дотогава "шпорите" нямата други мачове.
Голямото желание на ръководството на Тотнъм е през лятото в клуба да се завърне Маурисио Почетино. Роберто Де Дзерби е другият голям фаворит за това да заеме поста през лятото, въпреки че италианецът е свободен и в момента, след като се раздели с Марсилия.