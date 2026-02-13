Симеон Симеонов: За младите е голяма мотивация да виждат, че трудът им се оценява

Талантите на ЦСКА все по-уверено и стремглаво настъпват в мъжкия волейбол. Това е и причината да поговорим за развитието на школата на любимия ни клуб с един от двигателите в нея – Симеон Симеонов. 44-годишният специалист от Перник отговаря за отбора на юношите до 18 години, които през миналия сезон станаха шампиони в тази възрастова група. Очакванията към тях отново са големи, но са свързани не само с резултатите на полето, а и с индивидуалното им развитие по пътя към професионалния спорт.

Г-н Симеонов, каква оценка за школата е все по-увереното присъствие в мъжкия тим на три млади момчета като Никола Великов, Даниел Тихолов и Захари Згуров?

– Безспорно за нас това е много важна оценка, за труда и работата, която вършим в школата. Нашата цел е именно тази – да успяваме да подготвим младите и талантливи момчета и момичета достатъчно добре, за да получат шанс за изява при мъжете и жените. За мен лично е радостно, че не само попадат в състава, но вече получават и доста шансове за игра.

Има ли удовлетвореност у вас, виждайки ги как се развиват?

– Разбира се. Няма как да е по друг начин. Виждам, че момчетата напредват и се радвам. Мисля, че се развиват добре. Те са в много хубав колектив, с изключително опитни състезатели. Надявам се да попиват много от тях, защото това ще им помогне за развитието. Вярвам, че тепърва ще показват добри игри. Предстои мач със Славия и предполагам отново ще ги видим на полето.

Доколко това, че те вече навлязоха в мъжкия състав помага на момчетата, които са при вас?

– Много ги мотивира. Това е стимул за всички останали да знаят, че това е пътят. Че трябва да показват себераздаване и добри игри, за да могат да направят един ден и тази стъпка. Имаме доста талантливи деца и се надявам, че с работа и постоянство ще стигнат дотам. При мен са момчетата до 18 години, имаме деца с потенциал, трябва да продължат да работят. Никола (Великов) вече е при мъжете, расте с всеки ден.

Той играе и при вас, когато му е възможно…

– Този сезон е ангажиран предимно с мъжкия отбор, играе и при юноши старша възраст, с мен бе в един-два мача. За него е важно да е при мъжете, защото там нивото е много по-сериозно, с опитните имена около него. Със сигурност, когато дойдат важните мачове от нашето първенство, ще се включи, за да помогне да реализираме целите ни. А те са ясни.

Работата в школата не е лесна от тази гледна точка – хем изграждане на таланти, хем победи.

– Целта на ЦСКА винаги е първото място. Ние не гледаме към другите позиции и се радвам, че доста често успяваме.

Предполагам, че за самите родители също е мотивация да виждат млади имена в мъжкия отбор.

– Да, така е. Сигурен съм, че всеки един родител би се радвал да види детето му да успява. Нормално да е така. Тренирайки в ЦСКА това е една от големите цели – пробив при мъжете и жените, а оттам и в националните отбори.

Увеличи ли се в този ред на мисли интересът и към ЦСКА, но и към волейбола, след успехите на националните отбори?

– Абсолютно! Постигнатото през лятото е страхотна възможност все повече деца да идват и да тренират. Волейболът като цяло винаги е бил сред популярните спортове, предпочитан от децата, но сега интересът скочи драстично. В нашия случай категорично мога да го потвърдя. Все още получаваме обаждания от родители, но за момента вече сме запълнили групите и по това време на годината нямаме много опции да приемаме нови. Но се надявам, че през лятото този тренд ще се запази и все повече деца ще влизат в залата, за да имаме и по-голям избор.

Това обаче прави задачата ви още по-трудна, за да отсявате най-доброто от толкова много желаещи.

– Така е, но това е и нашата работа. Когато търсим постигане на високи цели, трябва да направим правилния подбор от най-талантливите и качествени деца. Интересът е голям, което е важно за нас. Искаме да има много деца в залата, да се занимават със спорт, а не да са навън по улиците.

Виждаме все по-млади момчета и момичета да постигат големи резултати, във всякакви спортове. Има ли изпреварване на развитието в това поколение?

– Много зависи. Не мога да обобщя по този начин нещата. Постигането на тези добри резултати е отлична оценка, конкретно за волейбола. Говоря не само за мъжете, но и за подрастващите. Често обаче това зависи и от конкретно поколение. Радвам се, че младите успяват да се реализират, това е страхотно за тях, а и за нас.

Говорейки си за нашите деца, според вас те искат ли да бързат и да правят повече и по-големи крачки, или следват темпото, което им задавате?

– Винаги им казвам да мислят за собственото си развитие и да не бързат. Защото има време за всичко. От тях се иска да тренират усърдно, всеки ден, да дават максимума. Тяхната работа и резултатът от постоянството, неминуемо ще ги качи на следващото ниво. Не мисля обаче, че трябва да се бърза, за да не се прескочи етап на развитие. Когато даден състезател се откроява и е суперталантлив, може да му се даде повече шанс, но като цяло апелирам, че не трябва да се бърза и всеки да следва последователно стъпките.

Това по-трудно да се обясни на родителите ли е?

– Имали сме и такива случаи (смее се). Но аз съм в добър контакт с родителите, имаме хубава комуникация и доверие. Надявам се да се слушаме. Не трябва да се бърза, има точен момент кога и как да се случат нещата. Колкото повече се бърза, толкова повече грешки се допускат.

Първенството при 18-годишните е много оспорвано този сезон. Ще успеете ли да защитите позициите от миналия?

– Факт е, че е много оспорвано. При нас има доста равностойни отбори. През първия полусезон имахме наши проблеми с контузени деца, което се отрази и на резултатите ни. Сега обаче сме здрави, стартирахме с три чисти победи, вървим добре и си гоним нашите цели. Най-важно е какво ще стане на републиканското първенство. Имаме голямата отговорност да защитаваме името на ЦСКА и постигнатото от миналата година.

Титла и развитие на таланти…

– Абсолютно. Децата трябва да се развиват, да гледат от другите момчета, които вече са в мъжкия отбор и да се стремят скоро да им станат съотборници, но при мъжете. Разполагаме с още момчета, които могат да покажат своите качества, въпрос на време и още работа.