Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Хокеист е петият олимпийски член на Игрите в Милано - Кортина

Хокеист е петият олимпийски член на Игрите в Милано - Кортина

  • 13 фев 2026 | 15:55
  • 282
  • 0
Хокеист е петият олимпийски член на Игрите в Милано - Кортина

Американецът Брок Нелсън продължи традицията в семейството си, след като стана петият член на фамилията, който играе хокей на лед на Зимни олимпийски игри.

Прачичо му Горд Кристиан взе участие през 1956-а, дядо му Бил и неговия брат Роджър спечелиха злато през 1960-а, а чичо му Дейв Кристиан беше част от „Чудото на леда“ през 1980 година, когато САЩ побеждава бившия Съветския съюз.

Нелсън мигновено остави своята следа на олимпийската сцена на Игрите в Милано-Кортина, отбелязвайки два гола за САЩ при победата с 5:1 срещу Латвия.

„Брок е завършен състезател. Той играе много зряло, може да вкарва голове. Изиграва страхотен сезон за Колорадо, умен е и е силен в защита. Можем да го ползваме и при пауър плей, ако се налага“, заяви треньорът на САЩ Майк Съливан, цитиран от АП.

Брок Нелсън е вкарал 29 гола в 55 мача до момента в първия си пълен сезон с Колорадо Аваланш и е близо до това да достигне границата от 30 за четвърти път в кариерата си в Националната хокейна лига (НХЛ).

„Сигурно го прави от 15 години. Това е още една голяма сцена, на която се доказва“, каза съотборникът му Джак Хюз, който направи подаването и при двете попадения срещу Латвия.

Следващият мач за тима на САЩ, който е един от фаворитите за титлата на олимпийския турнир по хокей на лед, е срещу Дания в събота от 22:10, а последният им опонент в групата е Германия на 15 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 770
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1287
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 916
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 621
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 452
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15885
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 997
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21747
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17107
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20681
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8607
  • 1