Хокеист е петият олимпийски член на Игрите в Милано - Кортина

Американецът Брок Нелсън продължи традицията в семейството си, след като стана петият член на фамилията, който играе хокей на лед на Зимни олимпийски игри.

Прачичо му Горд Кристиан взе участие през 1956-а, дядо му Бил и неговия брат Роджър спечелиха злато през 1960-а, а чичо му Дейв Кристиан беше част от „Чудото на леда“ през 1980 година, когато САЩ побеждава бившия Съветския съюз.

Нелсън мигновено остави своята следа на олимпийската сцена на Игрите в Милано-Кортина, отбелязвайки два гола за САЩ при победата с 5:1 срещу Латвия.

„Брок е завършен състезател. Той играе много зряло, може да вкарва голове. Изиграва страхотен сезон за Колорадо, умен е и е силен в защита. Можем да го ползваме и при пауър плей, ако се налага“, заяви треньорът на САЩ Майк Съливан, цитиран от АП.

Брок Нелсън е вкарал 29 гола в 55 мача до момента в първия си пълен сезон с Колорадо Аваланш и е близо до това да достигне границата от 30 за четвърти път в кариерата си в Националната хокейна лига (НХЛ).

„Сигурно го прави от 15 години. Това е още една голяма сцена, на която се доказва“, каза съотборникът му Джак Хюз, който направи подаването и при двете попадения срещу Латвия.

Следващият мач за тима на САЩ, който е един от фаворитите за титлата на олимпийския турнир по хокей на лед, е срещу Дания в събота от 22:10, а последният им опонент в групата е Германия на 15 февруари.

Снимки: Imago