Бенсебаини тренира на облекчен режим, под въпрос за мача с Майнц

Алжирският национал Рами Бенсебаини е тренирал на облекчен режим в последното занимание на Борусия (Дортмунд) преди днешното домакинство срещу Майнц в Бундеслигата. Участието му в двубоя не изглежда сериозно застрашено, съобщава германската телевизия Sky Sport.
В тренировката обаче се е включил активно 18-годишният италиански защитник Лука Реджани, който също може да бъде използван в предстоящия двубоя. Друг от защитниците Нико Шлотербек е трябвало да прекъсне преждевременно участието си в заниманието, но по-скоро като предпазна мярка. Шлотербек ще пропусне срещата с Майнц тази вечер заради натрупани жълти картони.
Снимки: Imago