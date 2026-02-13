Популярни
  • 13 фев 2026 | 14:37
  • 161
  • 0
Бенсебаини тренира на облекчен режим, под въпрос за мача с Майнц

Алжирският национал Рами Бенсебаини е тренирал на облекчен режим в последното занимание на Борусия (Дортмунд) преди днешното домакинство срещу Майнц в Бундеслигата. Участието му в двубоя не изглежда сериозно застрашено, съобщава германската телевизия Sky Sport.

В тренировката обаче се е включил активно 18-годишният италиански защитник Лука Реджани, който също може да бъде използван в предстоящия двубоя. Друг от защитниците Нико Шлотербек е трябвало да прекъсне преждевременно участието си в заниманието, но по-скоро като предпазна мярка. Шлотербек ще пропусне срещата с Майнц тази вечер заради натрупани жълти картони.

