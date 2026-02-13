Бенсебаини тренира на облекчен режим, под въпрос за мача с Майнц

Алжирският национал Рами Бенсебаини е тренирал на облекчен режим в последното занимание на Борусия (Дортмунд) преди днешното домакинство срещу Майнц в Бундеслигата. Участието му в двубоя не изглежда сериозно застрашено, съобщава германската телевизия Sky Sport.

В тренировката обаче се е включил активно 18-годишният италиански защитник Лука Реджани, който също може да бъде използван в предстоящия двубоя. Друг от защитниците Нико Шлотербек е трябвало да прекъсне преждевременно участието си в заниманието, но по-скоро като предпазна мярка. Шлотербек ще пропусне срещата с Майнц тази вечер заради натрупани жълти картони.

Luca #Reggiani stand gestern im Abschlusstraining immer wieder in der A-Elf.

Ramy #Bensebaini trainierte nur dosiert, teils individuell. Einsatz des Algeriers für das Spiel heute Abend gegen Mainz soll aber nicht auf der Kippe stehen.



🗞️@SkySportDE @berger_pj #BVB pic.twitter.com/hRAAKq8WMc — Aro10 (@AroooBVB) February 13, 2026

Снимки: Imago