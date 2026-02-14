Ливърпул трябва да внимава срещу коварния Брайтън за ФА Къп

Ливърпул и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на ФА Къп на 14 февруари 2026 г. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" с начален час 22:00. Това е поредната среща между двата отбора, които имат богата история на сблъсъци през последните години. Мачът се очертава като интересен сблъсък между два тима със сериозни амбиции в турнира.

Мърсисайдци са фаворит в мача, най-малкото защото ще могат да разчитат и да домакинското си предимство. Те обаче трябва да имат едно наум, защото Брайтън неведнъж е бил "черната котка" за Ливърпул в турнира. В последния им сблъсък през 2023 г. именно "чайките" отстраниха "червените" след успех с 2:1, като и тогава те се срещнаха в четвъртия кръг. Друг паметен момент за Брайтън е от далечната 1983 г., когато тимът постига една от най-великите си победи, отстранявайки звездния тим на Ливърпул на „Анфийлд“ с 2:1 по пътя към единствения си финал в турнира до момента.

Ливърпул идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. Мърсисайдци победиха Съндърланд като гост с 1:0 (на 11.02.2026) и разгромиха Нюкасъл с 4:1 (на 31.01.2026) в Премиър лийг, както и Карабах с впечатляващото 6:0 (на 28.01.2026) в Шампионска лига. Въпреки това, те претърпяха загуби от Манчестър Сити с 1:2 (на 08.02.2026) и изненадващо от Борнемут с 2:3 (на 24.01.2026).

От своя страна, Брайтън е в лоша форма с три загуби и две равенства в последните си пет мача. "Чайките" загубиха от Астън Вила с 0:1 (на 11.02.2026), от Кристъл Палас с 0:1 (на 08.02.2026) и от Фулъм с 1:2 (на 24.01.2026), като успяха да завършат наравно с Евертън 1:1 (на 31.01.2026) и Борнемут 1:1 (на 19.01.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ливърпул има предимство с четири победи срещу една за Брайтън. Последната среща между тях се състоя на 13 декември 2025 г. в Премиър лийг, когато Ливърпул спечели с 2:0 на "Анфийлд". Преди това, през май 2025 г., Брайтън успя да надделее над мърсисайдци с 3:2 в домакински мач. Интересно е, че двата отбора се срещнаха и в Карабао Къп през октомври 2024 г., когато Ливърпул победи с 3:2 като гост. Останалите две срещи в Премиър лийг завършиха с идентични победи за Ливърпул с 2:1, както през ноември 2024 г., така и през март същата година.

Арне Слот е изправен пред истинска криза в защита. Новата лоша новина е тежката контузия на Уатару Ендо, който бе изнесен на носилка при победата над Съндърланд в сряда и е аут за дълъг период. Проблемите на десния бек са критични, тъй като и Джереми Фримпонг, и Конър Брадли са извън строя. В атака мърсисайдци ще бъдат без дълготрайно контузения Александър Исак. Все пак има и лъч надежда – Доминик Собослай се завръща след наказание и е готов да заеме мястото си в средата на терена

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер обаче също има кадрови въпросителни. Под голям въпрос са Ясин Аяри, Матс Вифер и Карлос Балеба. Със сигурност аут остават опитният защитник Адам Уебстър и крилото Соли Марч.