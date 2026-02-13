От сълзи и падане до злато - невероятният олимпийски път на Гаон Чой

На 17 години и 101 дни Гаон Чой (Южна Корея) се превърна в четвъртък вечерта в най-младата носителка на златен медал в сноуборда на Зимните олимпийски игри. Началото на женското състезание в хайлфпайп обаче не беше добро за Чой – във втория от трите рунда тя падна зрелищно и остана неподвижна в снега.

Под ослепителен снеговалеж медиците се спуснаха със ски по заледения халфпайп, за да окажат помощ на тийнейджърката. Когато най-накрая се изправи, тя, със сълзи в очите, се запита дали изобщо трябва да продължи. След това азиатската състезателка стисна зъби и се опита да забрави болката от удара в коляното.

Тя реши да продължи и защото нейната съперничка и идол – Клои Ким (САЩ) – ѝ каза още по време на състезанието: „Ти си много добър спортист. Можеш да го направиш, забрави какво се случи, ще успееш, не се обезкуражавай!“ В сноуборда това не е нещо необичайно – като напълно неконвенционален спорт, в който паданията и контузиите са част от ежедневието, съперничеството често отстъпва място на приятелствата и взаимната подкрепа.

Емоциите на младата състезателка обаче бяха стигнали връхната си точка. Чой беше изключително ядосана заради грешката си. Дори отказа да говори по телефона с баща си по време на финала.

Ким, която трябваше да стартира последна и се стремеше да стане първата състезателка с три поредни олимпийски златни медала, водеше в класирането след първия рунд с резултат от 88.00 точки. Останалите участнички се опитаха да изпълнят по-зрелищни и по-трудни трикове, но не успяха.

Чой обаче пристигна на Олимпийските игри в отлична форма, след като спечели и трите старта за Световната купа, в които участва. Подготовката на Ким, за разлика от това, бе нарушена напоследък от контузия в рамото.

По време на финала Чой не оправда очакванията до последния рунд. Във втория опит тя не успя да изпълни любимото си движение – ротация от 900 градуса, която почти винаги ѝ се получава. Трудно беше да си представим как Чой може да се върне в борбата и да изпревари Клои Ким.

Но в последната част на състезанието в халфпайп Чой демонстрира изключителна психическа устойчивост, съсредоточавайки се изцяло върху своята отлична техника. Тя изпълни сигурна програма, без да поема излишни рискове, и получи 90,25 точки, с което прехвърли цялото напрежение върху действащата олимпийска шампионка Ким, която беше последна на старта.

Ким обаче пое риск и падна, което означаваше, че отстъпи олимпийската титла на момичето, на което е ментор. На 17 години и 101 дни Чой стана най-младата олимпийска шампионка в сноуборда на Зимни олимпийски игри и първата жена от страната си, спечелила олимпийски медал в тази изпълнена с адреналин дисциплина.

В последния рунд Ким рискува и сгреши, а нейното "протеже" – Гаон Чой – стана олимпийска шампионка.

Ким се втурна към тийнейджърката и я поздрави от сърце. Нито следа от огорчение или съжаление. „Винаги съм искала да съм до нея и все още искам“, каза Ким. „Когато се появи толкова решителна в третия си опит и спечели, това беше невероятно.“

25-годишната Ким изигра ключова роля във възходящото спортно развитие на Чой. Среща през 2017 г. на олимпийско тестово събитие в Пьонгчанг помогна на Гаон Чой да се премести в Съединените щати, за да тренира под ръководството на Бен Уизнър – треньора на националния отбор на САЩ.

Пет години по-късно, на 14-годишна възраст, Чой подобри рекорда на Ким, превръщайки се в най-младата шампионка по халфпайп на X Games. „Чувствам се като горда майка“, каза тогава Ким. „Бъдещето на сноуборда е в добри ръце.“ И не грешеше.

След финала в четвъртък Ким подчерта не само таланта на Чой, но и професионалната ѝ етика, припомняйки как още на 9-годишна възраст тя идваше на тренировки в халфпайп преди нея.

„Никой не заслужава това повече от нея“, каза Ким, описвайки новата олимпийска шампионка като истинска „природна сила“. „Тя пробва всички тези трикове, които аз никога не съм опитвала.“ Този път Ким си тръгва със сребърен олимпийски медал, признавайки поражението си от по-младата си съперничка.

Всеотдайността на родителите на Гаон Чой също допринесе за превръщането на тийнейджърката в олимпийска шампионка на Милано–Кортина 2026 – те винаги пътуват заедно с нея, докато баба ѝ се грижи за братята и сестрите ѝ у дома. Всяко напрежение с баща ѝ се изпари след финала.

„Изглежда нереално, сякаш съм в сън“, каза Чой. „Не мога да повярвам, че първият ми олимпийски медал е златен.“

