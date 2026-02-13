Статуи на фенове с емоциите в биатлона

Цяла алея със статуи на запалянковци в различни пози и с различни изражения пресъздават емоциите на трибуните по време на състезанията по биатлон. Алеята е на метри от централната трибуна на стадиона за биатлон в Антерселва.

Тук е меката на този спорт, а големи състезания се провеждат от далечната 1975 година, когато мястото е арена на световно първенство. Така всяка година има голямо международно състезание, а запалянковците са на особена почит.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри