Индиански ритми в агитката на биатлона

Близо три часа преди спринта на 10 километра за мъже от програмата на биатлона на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина десетки фенове изпълват пространствата около стадиона в Антерселва. Най-колоритна е агитка от дами в авторитетна възраст, които надъхват околните с индиански ритми. Те се превърнаха в една от основните атракции на днешния ден преди да дойдат тълпите от скандинавци и германци.

В този старт България е представена от Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев, които със сигурност ще бъдат вдъхновени, да се доближат до успеха на Лора Христова, която спечели бронзов медал преди два дни.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри