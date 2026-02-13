Ще запълни ли колекцията си Щефан Крафт

Три титли от Световната купа в генералното класиране и в ски полетите, както и корона от "Четирите шанци". Хеттрик от индивидуални златни медали от световни първенства и повече точки за Световната купа от всеки друг мъж в историята.

Австриецът има и олимпийско злато в отборното състезание на голямата шанца при мъжете – единствения му медал от Пекин 2022. Това, което обаче все още убягва на 32-годишния състезател, е индивидуална олимпийска титла, след като в четирите си предишни участия само веднъж е влизал в топ 10.

„Имам много желания за Олимпийските игри, но това изобщо не е лесна задача“, каза Крафт пред Olympics.com в рубриката Спортисти на фокус: Милано - Кортина 2026". „Да спечеля индивидуален медал или изобщо медал е голямата цел. Фактът, че Олимпийските игри отново са в Европа, също е нещо ново и точно затова ме мотивира още повече. Много съм амбициозен, много решителен и със сигурност донякъде перфекционист. Адреналинът в ски скоковете е пристрастяващ.“

Олимпийските състезания по ски скокове ще се проведат в Предацо, където роденият в Шварцах им Понгау спортист ще преследва златото на голямата шанца. В ски скоковете всичко е възможно, а Крафт е решен да спечели злато във Вал ди Фиеме.

Като човек, който прелита стотици метри във въздуха при пронизващ студ, би било разбираемо Крафт да иска да се изолира и да се скрие от природните стихии. Истината обаче е точно обратната. 32-годишният състезател обича да е навън, особено край водата, и се възползва от всяка възможност да бъде сред природата. Едно от любимите му занимания е падъл бордингът – чудесно хоби на фона на зашеметяващите Алпи.

Откъсването от ски скоковете е и начин трикратният носител на Световната купа да остане верен на себе си – нещо, което той и родителите му, Рене и Маргот Крафт, винаги са смятали за жизненоважно.

„Природата е добро място за мен, за да се отпусна и успокоя“, каза Крафт. „Имаш право да си починеш. Нормално е да се фокусираш върху себе си. Не е нужно всичко да е състезание през цялото време. Родителите ми казваха: "Какво искаме да постигнем заедно?" Основната цел беше: "Няма значение какво ще спечели Щефан! Искаме той да си остане Щефан". Като отделните части на пъзел – можеш да добавяш всяка по правилния начин, да избираш коя да е приоритет и как да я подредиш, докато цялата система заработи гладко.“

Крафт може и да търси последното парченце от спортния си пъзел, но животът му извън спорта със сигурност се е обогатил. В края на 2025 г. той стана баща и само дни по-късно се завърна в състезанията с подиум от Световната купа в Клингентал, Германия. Философията му днес вероятно е била променена от появата на дъщеря му, макар че австриецът продължава да бъде сериен победител по шанците.

„Едно от най-важните неща беше готовността да промениш всичко“, каза той. „Просто се вслушвай в себе си и обръщай внимание на нещата, които са добри за теб. Доверявай се на инстинктите си. И се посвети на новите пътища.“

Крафт стана трикратен олимпиец на Милано – Кортина 2026 – 20 години след началото на страстта му към спорта на Игрите в Торино 2006. Тогава Австрия спечели най-много златни медали в ски скоковете в Прагелато – достатъчно, за да заплени тогавашния 12-годишен Крафт.

„Златото и среброто за Австрия ми направиха огромно впечатление, докато гледах от вкъщи като млад фен“, спомня си Крафт за успеха на страната си на голямата шанца. „Имаше една мечта какво може да се случи някой ден и с мен!“

От този момент нататък нямаше връщане назад. Той щеше да стане състезател по ски скокове. Крафт беше близо до олимпийски дебют осем години по-късно в Сочи, но не успя да влезе в отбора в изключително конкурентна селекция, включваща трикратния олимпийски шампион Томас Моргенщерн и четирикратния олимпийски медалист Грегор Шлийренцауер.

Поглеждайки назад към Сочи 2014, той обяснява: „Винаги се виждах като петия скачач – резерва. Да ги гледам по телевизията и да виждам, че някои от тях не показаха най-доброто си… може би точно това беше тласъкът, от който имах нужда. Развих последната доза амбиция да си кажа: "Никога повече! Отсега нататък винаги искам да бъда част от това".

Крафт бе избран в австрийския олимпийски отбор за Пьончан 2018, изпълнявайки „една голяма цел“, макар резултатите да не се развиха в негова полза. След това дойде 2022 г. – върховният му момент на олимпийската сцена, поне засега.

Заедно със съотборниците си Даниел Хубер, Ян Хьорл и Мануел Фетнер, отборът на Австрия спечели златото с последния скок в състезанието. Най-накрая олимпийски шампиони – рамо до рамо, в един от най-драматичните финали в историята на ски скоковете в Джандзякоу.

„Беше изключително вълнуващо състезание“, спомня си Крафт за златния успех. „Истински трилър със Словения. Неповторимо чувство да отпразнуваш този успех заедно с отбора.“

Той вече е олимпийски шампион, а сега, на Милано – Кортина 2026, остава още една последна цел. Може ли Крафт да завърши колекцията и да застане сам на най-високото стъпало на подиума в Предацо?

Остана му шанс на голямата шанца, защото на малката преди 3 дни завърши разочароващо на 24-та позиция. Олимпийски шампион стана германецът Филип Раймунд.