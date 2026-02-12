Популярни
Алекс Грозданов и Богданка излъгаха Халкбанк с Казийски и Соколов в ШЛ след драма

  • 12 фев 2026 | 21:20
  • 960
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) на практика се класираха за 1/4-финалите в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже.

Грозданов и компания излъгаха много драматично като гости воденият от Радостин Стойчев турски Халкбанк (Анкара), с Матей Казийски и Цветан Соколов в състава, с 3:2 (24:26, 25:16, 26:24, 24:26, 15:11) в 5-ия си мач от Група В на ШЛ, игран тази вечер пред над 2500 зрители.

По този начин Богданка е твърдо на първото място във временното класиране в групата с 5 победи от 5 мача и 12 точки, като продължава напред към 1/4-финалите на Шампионската лига.

От друга страна играчите на Радостин Стойчев остават на последната 4-а позиция с едва 1 победа, 4 загуби и 4 точки, но все пак запазват теоретични шансове за второто място и класиране за плейофите на турнира. Това минава през задължителна победа за Халкбанк с 3:0 като гост на белгийския Кнак (Рьозеларе) в последния кръг в групата и в същото време Богданка да спечели като домакин на Галатасарай ХДИ (Истанбул) също с 3:0 гейма.

И двете срещи са в сряда (18 февруари) от 21,30 часа българско време.

Алекс Грозданов игра много силно цял мач и завърши с 13 точки (4 блока и 73% ефективност в атака - +12) за успеха, като реализира и последната точка в мача след силен начален удар и ас.

Най-полезен за Богданка стана Илир Ено с 26 точки (1 блок, 4 аса и 64% ефективност в атака - +16) за победата и бе обявен за MVP на мача. Звездата Вилфредо Леон добави още 21 точки (5 блока!, 1 ас, 41% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +10) за успеха.

От друга страна Матей Казийски стана най-резултатен за Халкбанк с 21 точки (3 блока, 1 ас, 55% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +12).

Цветан Соколов приключи с 13 точки (2 блока и 44% ефективност в атака - +8).

Йоанди Леал пък се отчете с 16 точки (2 блока, 50% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +5), но и това не помогна за победата.

ХАЛКБАНК (АНКАРА, ТУРЦИЯ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН, ПОЛША) 2:3 (26:24, 16:25, 24:26, 26:24, 11:15)

ХАЛКБАНК: Улаш Къяк 3, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 13, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 21, Йоанди Леал 16, Юнуш Емре Таяз 8, Ертюгрюл Метин 8 - Волкан Гьоне-либеро (Александър Сливка 2, Марек Шотола)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 1, Илир Ено 26, Вилфредо Леон 21, Джаксън Йънг 16, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 13, Финиън МакКарти 9 - Талес Хос-либеро (Матеуш Малиновски 2, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Снимки: CEV

