Какво да очакваме в 16-ия кръг в efbet Супер Волей

След вълнуващите сблъсъци от 15-ия кръг, efbet Супер Волей се подготвя за нова порция драматични мачове. Предстоящият 16-и кръг ще се проведе на 13 и 14 февруари, а вниманието е насочено към няколко ключови двубоя, които могат да променят подреждането в класирането.

Петък (13 февруари):

Пирин (Разлог) - Монтана, 18,00 часа

След драматичната загуба с 2:3 гейма от Дея спорт, Пирин ще търси реванш у дома. Разложани показаха характер, но бургазлии успяха да изтръгнат победата в тайбрека. Монтана от своя страна претърпя категорична загуба с 0:3 от Левски София и ще се стреми да се върне на победния път. Очаква се оспорван мач, в който ключов фактор ще бъде стабилността на посрещане и блокада от страна на домакините.

Дунав (Русе) - Локомотив Авиа (Пловдив), 18,00 часа (по sportbg.bg)

Берое демонстрираха убедителна игра срещу Дунав в предишния кръг (3:0), а русенци продължават да страдат от грешки в собствената си игра. Локомотив, след успеха с 3:1 гейма над ЦСКА, показаха стабилност във всички елементи. Двубоят ще предложи интересен сблъсък на контролираната игра на пловдивчани срещу неточностите на Дунав.

ЦСКА - Славия, 18,00 часа (по sportbg.bg)

След поражението от Локомотив, ЦСКА ще се опита да се върне в групата на победителите. Славия пък идва след драматичен успех над Черно море (Варна) с 3:2, като демонстрира силна игра на блокада и устойчивост в тайбрека.

Левски София - Берое 2016 (Стара Загора), 19,30 часа (по Max Sport 2)

Левски София записа категорична победа като гост на Монтана (3:0) и затвърди отличната си форма. Берое пък победи Дунав с 3:0, показвайки стабилност във всички елементи. Това се очертава като един от най-интригуващите мачове на кръга - двата отбора са в силна форма и ще търсят контрол над играта. Ключов фактор ще бъде ефективността в атака и точността на разпределителите.

Събота (14 февруари):

Нефтохимик 2010 (Бургас) - Дея спорт (Бургас), 19,00 часа (по Max Sport 2)

Дея спорт постигна драматична победа над Пирин с 3:2, като демонстрира психическа устойчивост в тайбрека. Нефтохимик ще домакинства в бургаското дерби и ще търси стабилност, за да се противопостави на атакуващата мощ на бургазлии. Мачът обещава да бъде оспорван и с потенциал за много дълги геймове.