Георги Донков: Една глупост ми отне мечтата да съм част от САЩ 94

Бившият футболист на Левски и Ботев (Пловдив) Георги Донков гостува в подкаста „Код Спорт“, където сподели за първи път множество неразказани истории от дългата си кариера - от наказанието, получено за наплюване на страничния съдия в двубоя на Ботев срещу гръцкия Олимпиакос, през скандала с Томас Лафчис в Левски и решението да премине в ЦСКА по времето на Илия Павлов.

Донков си спомни и за паметните моменти по време на престоя му в германската Бундеслига с екипите на Бохум и Кьолн.

А какви са били целите пред него и Петър Хубчев, поставени от Васил Божков в Левски, защо не е станал национален селекционер на България и още – гледайте в епизода.