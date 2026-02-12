Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов с драматична победа в Португалия

Иван Иванов с драматична победа в Португалия

  • 12 фев 2026 | 16:30
  • 482
  • 0
Иван Иванов с драматична победа в Португалия

Иван Иванов показа изключителен характер и се класира за втория кръг на турнира по тенис в португалския курортен град Вила Реал де Санто Антонио. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишният българин осъществи обрат и победи с 2:6, 7:6(5), 6:1 британеца Фин Мърджет в мач, който се игра в рамките на два дни.

Иванов трябваше да се справя не само със съперника, но и с проблеми, свързани с изгубен багаж по време на полета от България до Португалия. Вчера той е бил принуден да си закупи нова екипировка, а освен това е играл с ракета, взета назаем от друг тенисист. При доиграването днес българинът вече използва собствената си ракета, което също допринесе за убедителния му успех.

Националът на България за Купа „Дейвис“ започна трудно срещата и загуби първия сет с 2:6. Във втората част Иванов навакса изоставане от 1:4 и 3:5, за да стигне до тайбрек. В него българинът изостана с 0:4, но спечели седем от следващите осем точки, за да изравни резултата в сетовете.

Иванов продължи да доминира и поведе с 2:0 в третия решителен сет, след което двубоят беше отложен за днес. При доиграването българинът нямаше никакви проблеми и затвори мача с категоричното 6:1.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе по-късно днес срещу представителя на домакините Жоао Домингеш.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

  • 12 фев 2026 | 15:30
  • 675
  • 1
България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа "Дейвис"

България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа "Дейвис"

  • 12 фев 2026 | 14:16
  • 733
  • 0
Само за 2 часа свършиха билетите за приемането на Федерер в Злата на славата

Само за 2 часа свършиха билетите за приемането на Федерер в Злата на славата

  • 12 фев 2026 | 11:22
  • 948
  • 0
Тейлър Фриц е 1/4-финалист в Далас

Тейлър Фриц е 1/4-финалист в Далас

  • 12 фев 2026 | 10:27
  • 353
  • 0
Рибакина е на 1/4-финал в Доха

Рибакина е на 1/4-финал в Доха

  • 11 фев 2026 | 23:01
  • 1300
  • 2
Вавринка продължава да впечатлява

Вавринка продължава да впечатлява

  • 11 фев 2026 | 20:30
  • 3901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4476
  • 4
11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2284
  • 0
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 17003
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11832
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7415
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18204
  • 39