Аспарух Аспарухов и Шлепск със страхотен обрат в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха страхотна 7-а победа в полската ПлюсЛига. Аспарухов и съотборниците му сътвориха невероятен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (23:25, 15:25, 25:21, 25:19, 21:19) като домакини на лЗАКСА (Кенджежин-Кожле) в изтеглен мач от 21-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред близо 1200 зрители.

По този начин Шлепск остава на 10-о място във временното класиране със 7 победи, 13 загуби и 24 точки в актива си. В следващия 21-и кръг Аспарухов и компания са гости на шампиона Богданка ЛУК (Люблин), с капитана на България Алекс Грозданов в състава. "Българското" дерби е следващата събота (21 февруари) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов започна като титуляр за Шлепск, но бе сменен в средата на втория гейм от Антони Квасигрох, за да се върне отново в игра в края на тайбрека. Българският посрещач завърши с едва 4 точки (1 блок, 25% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - -2) за успеха.

Над всички за домакините беше Бартош Филипяк с 26 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака - +19). Бразилският национал Енрике Онорато добави още 23 точки (6 аса!, 2 блока, 52% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +18) за победата и беше определен за MVP на мача.

За тима на ЗАКСА Камил Рихлицки реализира страхотните 30 точки (4 блока, 3 аса и 56% ефективност в атака - +25). Рафал Шимура и Карол Урбанович се отчетоха с 14 и 13 точки, но и това се оказа недостатъчно за успеха.