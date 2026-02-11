Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
Шампионът Ботн не обръща внимание на медийния шум около сънародника му Легрейд

  • 11 фев 2026 | 16:29
  • 449
  • 0
Олимпийският шампион в индивидуалната надпревара по биатлон от Игрите в Милано-Кортина Йохан-Олав Ботн се старае да не обръща внимание на медийната шумотевица, която се създаде около скандалното признание на сънародника си и бронзов медалист Стурла Холм Легрейд, че е изневерил на приятелката си. Ботн спечели златото, докато Легрейд завърши трети.

Медалист в биатлона призна, че е избрал грешен момент за признанието за изневяра

„Няма да се замесвам в това. За мен това е преди всичко лична победа. Колко медийно внимание получава тази история, не ме притеснява особено“, каза Ботн, цитиран от Ройтерс.

Признанието на Легрейд за изневяра стана истински хит в социалните мрежи и се обсъжда по целия свят.

Олимпийските игри през 2026 г. ще продължат до 22 февруари.

